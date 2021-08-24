İstanbul'da scooterlar tehlike saçıyor! kurallara uyumalı!

İstanbulun bazı bölgelerinde kullanılan scooterların yoğunluğu dikkat çekerken, kurallara uymayarak tek kişilik araca iki kişinin binmesiyle tehlikeye davetiye çıkarıyor. Resmi Gazete'de yer alan yönetmelikteki kurallar ise göz ardı ediliyor. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı "Elektrikli, havaya, kirliliğe karşı emisyon açısından son derece avantajlı. Ama bunun da güvenli olması için kurallarına ve yönetmeliğine uymamız lazım" dedi.



"GÜVENLİ OLMASI İÇİN KURALLARINA VE YÖNETMELİĞİNE UYMAMIZ LAZIM"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, scooter kazalarının önlenmesi için uyarılarda bulundu. Elektrikli scooter öneminden söz eden Ilıcalı, "Özellikle büyük şehirlerdeki ulaşım için çok önemli. Hele bu pandemi sürecinde sosyal mesafe endişesiyle, toplu ulaşımdan bayağı bir kaçış yolu oldu. Scooter gibi ulaşım araçlarıyla bireysel yolculuklar çok pratik bir şekilde yapıyor. Elektrikli, havaya, kirliliğe karşı emisyon açısından son derece avantajlı. Ama bunun da güvenli olması için kurallarına ve yönetmeliğine uymamız lazım. Geçen senenin sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok iyi bir şeye imza attık. Elektrikli scooterların da içerisinde bulunduğu bir yasa 2020 yılının son ayında çıktı. Ulaştırma Bakanlığı bunun yönetmeliğini hazırladı. 14 Nisan'da da Resmi Gazete'de yayınlanarak bu scooterların ne şekilde kullanılacağına dair 30 maddeden oluşan bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikte scooterların hangi yolda kullanılacağı, kullanan kişilere, bu işletmeyi yapan kişilere, kamu kuruluşlarına burada sorumluluk veriyor. Bunun için özel yollar yapılması, bu ulaşım aracının 50 kilometre saatin üstünde olan yollarda kullanılmaması, ikinci bir yolcuyu almaması, iki eliyle tutması, eşya taşımaması ancak sırt çantası hariç. Bu işin işletmesini yapanlarda aranan şartlar bunları çok güzel bir şekilde tarif etmiş. Burada belirlenen bütün kurallara harfiyen uyarsak trafik kazası riskimiz azalır. Trafik güvenliğimiz artar. Ama uymadığımız anda bu şekilde kazalar oluyor. " ifadelerini kullandı.



SCOOTER KULLANMAK İSTEYENLERİN EĞİTİM ALMASI GEREK

Scooter sürücülerine eğitim verilmesi gerektiğini belirten Ilıcalı, "Scooterdaki kazaların en büyük dezavantajı araçta kaporta, insan vücudu. Doğrudan temas halinde. Dolayısıyla şiddetli kazaların olumsuz etkisi çok yüksek. Bu açıdan hem scooter kullanıcılarının hem araç sürücülerinin birbirine karşı saygılı olması lazım. Elektrikli scooter kullananlara muhakkak bir eğitim verilmesi lazım. Hem sürüş tekniği açısından hem kurallara harfiyen uymalarında bir farkındalık oluşturması açısından eğitim önemli." şeklinde konuştu.