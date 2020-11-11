İstanbul'da sigara yasağı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında trafiğe kapalı cadde, sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasağı getirildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren trafiğe kapalı cadde, sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesinin yasaklandığını belirtti.
Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Solunum yoluyla kolayca bulaşan Koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, yarından itibaren İstanbul’da;
Trafiğe kapalı cadde/sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır. "
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