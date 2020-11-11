İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren trafiğe kapalı cadde, sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesinin yasaklandığını belirtti.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Solunum yoluyla kolayca bulaşan Koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, yarından itibaren İstanbul’da;

Trafiğe kapalı cadde/sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır. "

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