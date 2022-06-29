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  3. İstanbul'da sır gibi ölüm! Genç arkadaşlar birbirine sarılmış halde ölü bulundu!

İstanbul'da sır gibi ölüm! Genç arkadaşlar birbirine sarılmış halde ölü bulundu!

İstanbul Kağıthane'de yaşayan iki arkadaş evin yatak odasında birbirlerine sarılmış halde çırılçıplak ölmüş bir halde bulundu.

İstanbul'da sır gibi ölüm! Genç arkadaşlar birbirine sarılmış halde ölü bulundu!

İstanbul Kağıthane Telsizler Mahallesi’nde bugün meydana gelen olayda ik arkadaş kaldıkları evde ölümüş halde bulundu. Geçtiğimiz Cumartesi günü mahalle bakkalından alışveriş yapan daha sonra da hiç görülmeyen iki arkadaştan yakınlarının haber alamaması mahalleliye ardından da emniyet ekiplerine haber verildi. 

İstanbul'da sır gibi ölüm! Genç arkadaşlar birbirine sarılmış halde ölü bulundu!

EVE GİRENLER ŞOK OLDU

Birlikte yaşadıkları öğrenilen 38 yaşındaki Feridun Kesgin ve 29 yaşındaki İlker Yılmaz, geçtiğimiz Cumartesi gününden sonra toplamda 5 gün boyunca hbaer alınmaması üzerine mahalle bakkalına haber verilerek evde olup olmadıklarına bakılmaları istendi. Daha sonra emniyet ekiplerine de haber verilerek çilingir yardımı ile eve girenler gördükleri manzara karşısında şok oldular. İki genç çırılçıplak bir halde birbirlerine sarılmış bir halde ölü olarak bulundu.

İstanbul'da sır gibi ölüm! Genç arkadaşlar birbirine sarılmış halde ölü bulundu!

İKİLİNİN SUÇ KAYITLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı çalışmalar sonucunda iki adet şırınga ve uyuşturucu madde içmek için kullanılan tüp olduğu görüldü. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından iki arkadaşın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan ölü bulunan Feridun Kesgin’in emniyette “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan, İlker Yılmaz’ın ise “tehdit” ve “hakaret” suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi. (İHA)

 

İstanbul'da sır gibi ölüm! Genç arkadaşlar birbirine sarılmış halde ölü bulundu!

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