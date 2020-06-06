İstanbul'da şoke eden olay! Baba, çocuğunun cinsel organını kesmeye çalıştı

Esenyurt'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre uyuşturucu madde kullanan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen M.T.(35) evde 2 yaşındaki E.T.’nin cinsel oranını kesmeye kalkıştı. Bu sırada evde bulunan ve oğlunun seslerini duyan anne tepki gösterince baba çırılçıplak dışarı kaçtı. Vatandaşların tepkisi üzerine boş araziye kaçan M.T. kısa sürede olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÇOCUĞUN DURUMU İYİ, BABA CEZAEVİNDE

Çocuğun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevi gönderildi.