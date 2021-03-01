İstanbul'da tadilat için eve giden usta ev sahibine cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur?

İstanbul'da yaşayan Emriye K.'nin evine tadilat ve boya işlerini yapmak için gelen 34 yaşındaki Veysel T.' iddiaya göre Emriye K.'e cinsel ilişki teklif edip, "Bir kere öpsem ne olur, benimle birlikte olmazsan senin ismini her yere yayarım" dedi.

ZORLA ODASINA GİRDİ

Evin tadilatı için 5 gün boyunca eve gelip giden boya ustası Veysel T. işi geç saate kadar uzatınca Emriye K. gitmesini istedi. Veysel T. "Yarın 2 saatlik iş için bir daha gelemem" diyerek işine devam etti.

Odasına çekilen kadın uyuduktan bir süre sonra kapısının zorlandığını fark etti. Gözünü açtığında karşısında ustayı gören kadın Veysel T.'yi evden kovdu.

"BİR KERE ÖPSEM NE OLUR?"

Milliyet'te yer alan habere göre; 41 yaşındaki Emriye K. ertesi gün polise giderek suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan kadın "Evden çıkarken bana küfürler etti. 'Bir kere öpsem ne olur?' deyip cinsel ilişki teklif etti. Beni öpmeye çalışırken de kolumdan çekerek yaraladı" ifadelerini kullandı.

"BENİMLE BİRLİKTE OLMAZSAN İSMİNİ YAYARIM"

Emriye K., ustanın kendisine mesaj attığını, "Benimle birlikte olmuyorsan senin ismini yayacağım'' dediğini söyledi. Şikayet üzerine gözaltına alınan Veysel T. suçlamaları kabul etmedi.

İfadesi alınan şahıs serbest bırakıldı ancak hakkında, "cinsel saldırı", "cinsel taciz", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 3 aydan 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.