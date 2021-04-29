İstanbul'da tam kapanma öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 19:00 itibariyle başlayacak. Sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu başladı. Sürücülerin özellikle uzun araç kuyrukları oluşturduğu trafik yoğunluğu E-5 Karayolu'ndan görüntülendi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI