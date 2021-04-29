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  3. İstanbul'da tam kapanma öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da tam kapanma öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam uygulanmaya başlanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günde E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu başladı.

İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 19:00 itibariyle başlayacak. Sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu başladı. Sürücülerin özellikle uzun araç kuyrukları oluşturduğu trafik yoğunluğu E-5 Karayolu'ndan görüntülendi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

 

 

İstanbul'da tam kapanma öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da tam kapanma öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor

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