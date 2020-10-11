İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre yarın ilkokullar, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlamasından dolayı saat 06.00-14.00 arası toplu taşımanın ücretsiz olacağını açıkladı.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım araçları 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacaktır. İstanbul kartınızı okutarak ücretsiz geçiş yapabilirsiniz" denildi.

ULAŞIM ÜCRETSİZ SAĞLANACAK

Karara göre İstanbulkart ücret entegrasyonuna dâhil; İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay, tünel araçları, Şehir Hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul tramvay, metro, hafif metro, füniküler, teleferik ve Kadıköy, Moda nostaljik tramvay araçları ile Otobüs AŞ araçları ücretsiz hizmet verecek.