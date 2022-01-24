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  3. İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Avrupa yakası perişan halde!

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Avrupa yakası perişan halde!

İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı şehirde trafiği de durma noktasına getirdi. Binlerce araç Avrupa Yakası bölgesinde trafikte zar zor ilerliyor.

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Avrupa yakası perişan halde!

Yoğun kar yağışı İstanbul'da trafiği felç etti. Vatandaşlar araçlarda mahsur kaldı, trafik ilerlemiyor. Yoğunluk özellikle Avrupa Yakası'nda yaşanıyor. 

Trafiğin kilitlenmesiyle E-5 karayolunda da yüzlerce araç yolda mahsur kalırken, bazı vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binemediği için yürümeye başladı.

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Avrupa yakası perişan halde!

Saat 19.30 itibariyle İBB Trafik Yoğunluk Haritası'nda metropol kentin Avrupa Yakası kesiminde yoğunluk yüzde 58 olarak ölçümlendi.

Bu oranın ortaya çıkmasının nedeni olarak araçların hareket edememesi gösterildi.

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Avrupa yakası perişan halde!

TOPLU ULAŞIM DA TIKANDI

İstanbul'un büyük bölümünde akşam saatlerinde yollarda trafik durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde araçlar ilerleyemiyor.

Araçlarıyla çıkmayıp, toplu ulaşım araçlarını tercih edenlerden dolayı istasyon ve duraklarda aşırı yoğunluk oluşuyor.

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Avrupa yakası perişan halde!

İSTANBUL'A ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Diğer yandan, İstanbul'da etkisini artıran kar yağışının akşam saatlerinde daha da şiddetlenmesi bekleniyor. Kent genelinde birçok yerde ulaşım durma noktasına gelirken, İstanbul'a ulaşım durduruldu.

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Avrupa yakası perişan halde!

Kara Yolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada ise, "Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan (İzmit ve İstanbul istikametine) itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur şeklinde oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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