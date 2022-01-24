İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Trafik yoğunluğu yüzde 89!

İstanbul'da meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı, özellikle kentin batı ve kuzey ilçelerinde etkili oluyor.

Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy, Beyoğlu ve Şişli'de etkisini artıran ve bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

D-100 kara yolu Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü güzergahı tamamen kar altında kalırken, vatandaşlar ulaşımlarını sadece belli aralıklarla gelen metrobüslerle sağlıyor.

Esenler O-3 bağlantı yolu Edirne istikametine giden araçlar kar yağışı ve trafik yoğunluğu nedeniyle trafikte ters yönde ilerleyerek bölgeden ayrılmaya çalışıyor.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR OLDU

Esenler'de bir geçitte mahsur kalan araç ise çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Öte yandan D-100 kara yolu Avrupa yakası kesiminde birçok bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Arnavutköy'de ikamet eden çok sayıda kişi otobüslerin yolda kalması nedeniyle evlerine yürüyerek giderken, TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Seyrantepe TEM Otoyolu bağlantı noktasında kar yağışı ve teknik arıza nedeniyle bir İETT otobüsü yolda kalırken, yolcular çevredeki araçlara ve taksilere binerek evlerine gitmeye çalıştı.

İstanbul Havalimanı civarındaki ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, vatandaşların yaklaşık 5-6 saattir ilerleyemediği öğrenildi.

Büyükçekmece'de özelikle Mimar Sinan civarında çok sayıda vatandaş araçlarında mahsur kalırken, D-100 kara yolu Beylikdüzü kesiminde çok sayıda aracın yolda kaldığı gözlendi.

TEM Otoyolu'nda her iki istikamette trafik yoğunluğunu devam ederken, Anadolu yakasında saat 22.00 sularında kar yağışının etkisini artırdığı görüldü.

Çekmeköy'de özellikle Mimar Sinan ve Merkez mahallerinde cadde ve sokaklar kar altında kaldı. İlçede trafik akışında olumsuzluk yaşanmazken, ara sokaklarda bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

TEM OTOYOLU BEMBEYAZ OLDU

D-100 kara yolu Kadıköy, Üsküdar mevkilerinde ise trafiğin akıcı olduğu gözlendi.

Kent genelinde trafik yoğunluğu saat 22.50 itibarıyla yüzde 89 olarak ölçüldü.

TEM Otoyolu Anadolu yakası kesimi tamamen beyaza bürünürken, kar yağışının zaman zaman gök gürültülü olması dikkati çekti.

Öte yandan Esenler Belediyesine bağlı mobil ekipler, yollarda mahsur kalan sürücülere ve yayalara bardakta çorban ikram ediyor.