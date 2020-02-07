İstanbul'da ulaşım ücretlerine büyük bir zam geliyor. İBB'ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında zam kararı çıktı. Oy çokluğuyla alınan karara göre özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı.

Toplantıda İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseltilmesi için karar alındı. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) zammı duyurdu.

3 yıldır toplu taşıma ücretlerine zam yapılmadığını ifade eden esnaf temsilcileri, UKOME toplantısında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasını talep etti. Yapılan oylama sonucu, oy çokluğu ile karar verildi.

TURKUAZ TAKSİLER SARI TAKSİYE GEÇEBİLECEK

UKOME’de görüşülen bir diğer konu ise turkuaz taksilerin durumu oldu. İstanbul’da 1 Haziran 2018’den itibaren başlayan uygulama ile sarı taksilerin yanı sıra üst segment (D) olan turkuaz renkte taksiler dönemi başlamıştı. Turkuaz taksilerde, sarı taksilerden yüzde 15 daha fazla ücret tarifesi uygulanıyordu. İstanbul halkının turkuaz taksiye ilgi göstermediğini belirten esnaf temsilcileri, sarı taksiye geçiş için izin istediler. UKOME’de alınan kararla İstanbul’da sayıları 350’ye ulaşan turkuaz taksilere, istedikleri takdirde sarı taksiye dönebilme imkanı getirildi.

İBB'DEN ZAM AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul’daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı.

YENİ ÜCRET TARİFESİ

10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni toplu taşıma tarifesinde; 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira olacak. 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 lira, 40 lira olan Öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılacak.

-Otobüs ve İBB’ye bağlı raylı sistemlerde Tam Bilet Aktarma Ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi.

-Öğrenci Aktarma Ücretlerinde ise; birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak.

-Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi.

-Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira.

YAKIT, ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ETKİLİ OLDU

İstanbul’da 25 Mayıs 2017 tarihinden bu yana yaklaşık 3 yıllık sürede toplu taşıma bilet ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadı. Bu süre zarfında yakıt, enflasyon, asgari ücret ve işletme maliyetlerinde yaşanan artışlar nedeniyle, toplu taşıma maliyetleri yaklaşık yüzde 43 oranında yükseldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla, maliyetlerdeki yükselişin vatandaşlara tam olarak yansıtılmaması kararı alındı ve elektronik bilet ücretlerine bu artışın altında bir artış oranı uygulandı.Böylece, vatandaş korunurken, toplu taşımacılık hizmeti veren esnafın da enflasyon karşısında ezilmesi belirli ölçüde engellendi.Toplu taşıma hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için zorunlu olan bu artışın İstanbullular tarafından anlayışla karşılanacağını umuyoruz."