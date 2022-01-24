İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından üniversitelere ilişkin paylaşımda bulundu. Etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle üniversitelerin tatil olup olmayacağını öğrencilere bildiren Yerlikaya, "İstanbul'da üniversiteler tatil mi 2022? Üniversiteler kapanır mı 2022?" sorularının yanıtlarını paylaştı. İşte merak edilen sorulara dair yanıtlar...

İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 2022?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (pazartesi-salı) ara verilmiştir. Önce sağlık, önce güvenlik." ifadelerine yer vererek, üniversite eğitimlerine 2 gün ara verildiğini açıkladı.

ÜNİVERSİTELER KAPANIR MI 2022?

Konuya ilişkin YÖK'ten henüz bir açıklama gelmedi. Ancak, bazı üniversiteler hibrit eğitimi ya da onlline eğitime geri döneceklerini duyurdular. Konuya ilişkin İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, “Aldığımız tedbirler kapsamında 2021-2022 Güz yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildi. Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek, sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir. Merkezi Derslik Binası’ndaki çalışma alanlarında seyreltmeye gidilecek ve bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacaktır. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yüz yüze yapılacak” demiş, okulun hibrit yöntemle eğitim sürdüreceğini duyurmuştu.

Yine konuya ilişkin açıklama yapan üniversitelerden biri de Işık Üniversitesi. Yapılan paylaşımda, "Ülke genelinde artan COVID-19 vakaları sebebiyle ek tedbirler alma ihtiyacı doğdu. Üniversite senatosu 29 Aralık 2021 tarihinden itibaren 9 Ocak 2022 tarihine kadar uzaktan (online) eğitim kararı aldı. Uygulamalı derslerin fiziki ya da uzaktan (online) yapılmasıyla ilgili olarak Fakülte ve Müdürlükler ayrıca karar alacak, kararları zaman yitirmeksizin duyuracak” şeklinde açıklama yapılmış, yüz yüze eğitime 10 Ocak itibarıyla geçilmişti.