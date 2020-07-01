İstanbul'da uygulanacak Kurban Bayramı tedbirleri belli oldu

İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle geniş tedbirler alınarak idrak edilecek olan Kurban Bayramında uygulanacak tedbirleri valilik açıkladı.

İstanbul Valiliğinin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 pandemi etkisi altında idrak edeceğimiz Kurban bayramında, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şeklide dini vecibelerini yerine getirmeleri, hijyen tedbirlerine uygun olarak hazırlanmış hayvan satış yerlerinden kurbanlık temin edebilmeleri, usulüne uygun olarak kesim yapılarak, muhtemel salgın hastalıkların bulaşma ve yayılma risklerinin önlenmesi için ilimiz dahlinde gerekli tedbirler alınmaktadır." denildi.

TRAKYA GEÇİŞİNE KISITLAMALAR GETİRİLDİ

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde Trakya Bölgesi, Dünya Sağlık Teşkilatı(OIE) tarafından 25 Mayıs 2010 tarihinde “Şap Hastalığından Aşılı Ari Bölge” olarak kabul edilmiş ve korunmuş bölge olarak tanımlanmıştır. Bu statünün korunması amacıyla şap hastalığına duyarlı hayvanların Trakya Bölgesine geçişinde belli kısıtlamalar getirilmiş olup, kan analizleri yapılmış ve veteriner sağlık raporu düzenlenmiş hayvanların geçişine izin verilmektedir."

"HAYVANLARIN HASTALIK VE BELGE KONTROLLERİ YAPILACAK"

" Yetiştiricilerimizin mağduriyet yaşamamak için bu hususlara dikkat etmeleri, belgesiz ve analiz raporu olmayan kurbanlık hayvanları Trakya Bölgesine nakil etmemeleri gerekmektedir." denilen açıklamada,"Bu sebeple Jandarma, Emniyet ve Zabıta ekipleri ile koordineli olarak İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından 7 gün 24 saat esasına göre Riva ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında yapılan denetimler yoğunlaştırılmıştır.

İstanbul’a giriş yapan hayvan yüklü araçlardaki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hastalık ve belge kontrolleri yapılarak, uygunsuz hayvanların İlimize girişine izin verilmeyecektir. Böylece İlimizde hayvan hareketlerinin kontrolü sağlanarak, zoonoz hastalıkların bulaşması ve yayılımının engellenmesi amaçlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan gebe ve damızlık dişi hayvanların pazar yerlerine alınmayacağı ve kurbanlık olarak kesilmelerine izin verilmeyecek.

"KURBANLIK TEMİNİNDE SORUN YAŞANMAYACAK"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimize yapılacak hayvan sevkleri ve mevcut hayvan varlığımız ile vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan ihtiyacı karşılanacak, kurbanlık temininde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen “HaySag” mobil uygulaması üzerinden satın alınacak kurbanlık hayvanın kulak küpe numarası ile tür, ırk, cinsiyet, yaşı ve aşılama bilgilerini sorgulanabilecek, ayrıca zoonoz hastalıklar, hayvan refahı ile hayvan sevklerinde bulunması gereken belgelerin bilgisine de ulaşabilecektir"

