İstanbul'da uyuşturucu operasyonu. 37 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışma başlattı.

İki farklı soruşturma kapsamında çalışmalarını düzenleyen ekipler tarafından İstanbul'un Beykoz, Ümraniye, Sultangazi, Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçeleriyle Kırşehir, Kocaeli ve Balıkesir'de haklarında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisleriyle, helikopterin de destek verdiği operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Adreslerde drone ile keşif yapılırken, narkotik köpekleriyle de arama gerçekleştirildi.

Zanlılar gözaltına alınıp emniyete götürüldü.