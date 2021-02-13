İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çamaşır makinesine gizlemişler!

İstanbul'da Jandarma ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen ve dedektör köpeği "Atak" ve "Vadi'nin de katıldığı operasyonlarda, toplam 56 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Çamaşır makinesinin içinden ve aracın her yerinden uyuşturucu çıkarken, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

PİYASAYA SÜRME HAZIRLIĞINDAYDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ara vermeden düzenledikleri uyuşturucu operasyonları ile zehir tacirlerine geçit vermiyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; H.T. ve H.S. isimli şahısların yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi, İstanbul ili genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı. H.T. ve H.S. isimli şüpheli şahısların, Esenyurt'ta bulunan adreslerini mercek altına alan jandarma ekipleri, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi sakladıkları adres ile sevkiyatta kullandıkları aracı belirledi.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN İÇİNE SAKLAMIŞ

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri H.T.nin evinde yaptıkları aramalarda dedektör köpek Vadi'nin çamaşır makinesine, yatak odasında bulunan dolaba ve evin çeşitli noktalarına tepki vermesi üzerine evde toplam 21 kilogram eroin ele geçirdi.

Kaçırılan uyuşturucu maddeyi takip eden ekipler de eş zamanlı operasyonla H.S.'nin kullandığı araçta dedektör köpek Atak ile birlikte yaptıkları aramalarda ise paketlenmiş vaziyette 35 kilogram toz esrar ele geçirdi. Jandarma ekipleri, eş zamanlı operasyonlarla toplam 56 kilogram uyuşturucu madde ele geçirmiş oldu.

DİĞER ŞÜPHELİLER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Dedektör köpekler Atak ve Vadi'nin katılımıyla yapılan operasyonlar ile yakalanarak gözaltına alınan uyuşturucu satıcıları H.T. ve H.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.