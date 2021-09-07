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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltında

İstanbul'da 8 ilçede yapılan eş zamanlı 35 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah 06.00'da 8 ilçede başlattığı operasyon başlattı. Özel harekat polisi, polis helikopteri, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri operasyona destek oldu.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; Çok sayıda şüpheli gözaltında!

Operasyon düzenlenen bir diğer adres olan Fatih'in Karagümrük Mahallesinde bulunan gecekonduya düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Fatih'in bir diğer mahallesi olan Zeyrek'te 3 katlı binanın 1. katına  ve ve Bahçelievler Hürriyet Mahallesinde bir apartmanın 2. katı olmak üzere operasyonlar düzenlendi. Yapılan baskın anları kameralara yansırken, gözaltına alınan çok sayıda şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

 

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