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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor! Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor! Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, il genelinde 35 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor! Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 18 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda özel harekat timleri de destek verdi.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor! Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

Baskın yapılan evler didik didik aranırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adresteki şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili çalışmalar devam ediyor.

(İHA)

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor! Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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