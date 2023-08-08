İstanbul'da yabancı uyruklu bir şahıs otobüste idrarını pet şişeye yaptı! Şoför o yolcuları yaka paça aşağı attı!

İstanbul'da yabancı uyruklu bir şahıs, otobüsteki kadın ve çocuklara aldırış etmeden yolculuk esnasında idrarını pet şişe yaptı. Yolcuların şikayeti üzerine otobüsü durduran şoför, o iki arkadaşı kolundan tuttuğu gibi otobüsten aşağı attı.

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İstanbul'da yabancı uyruklu bir şahıs otobüste idrarını pet şişeye yaptı! Şoför o yolcuları yaka paça aşağı attı!

İstanbul'da yabancı uyruklu bir şahıs, otobüste seyahat eden kadın ve çocukların gözleri önünde pet şişeye idrarını yaptı. Yolcuların tepki gösterdiği şahıs ve arkadaşı şoför tarafından otobüsten atıldı. Otobüsteki yolculardan biri o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

İstanbul'da bir yolcu otobüsünde kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı. Yabancı uyruklu bir şahıs seyir halindeki otobüste kadın ve çocukların gözleri önünde pet şişeye idrarını yaptı.

GÖZLERDEN UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTI AMA...

Olayı fark eden yolcuların çok sert tepki gösterdiği şahıs, arkadaşının yanına oturarak gözlerden uzaklaşmaya çalışsa da durum muavine bildirildi.

ŞOFÖR TARAFINDAN OTOBÜSTEN ATILDI

Pet şişeye idrarını yapan yabancı uyruklu şahsı işaret eden vatandaşların tepkisi üzerine olay yerine gelen şoför, kolundan tuttuğu şahıs ve arkadaşını araçtan attı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Otobüsteki yolculardan biri tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen görüntüler, sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Yaşananlara tepki gösteren kullanıcılar, eleştirilerini yaptıkları yorumlarla gösterdi.

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