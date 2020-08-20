Son günlerde sıcak havadan bunalan İstanbullular bu kez yağışla güne başladı. Avrupa yakasında başlayan yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı ve zor anlar yaşandı. Bu kapsamda havanın durumu ve yağışların ne kadar süreceğini merak ediyorlar. Peki İstanbul'da yağmur var mı? Hava bugün nasıl olacak? İstanbul hava durumu son dakika...

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerince İstanbul'da bugün parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak. Yağışlar iki yakada da etkisini hissettirecek.

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bugün hava durumuna ilişkin yapılan tahminde," Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA

İstanbul'da hava durumu 28 derece, hava parçalı ve çok bulutlu. Öte yandan yerel ve aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların akşam saatlerinden itibaren azalacağı tahmin ediliyor. Öte yandan yarın da yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.