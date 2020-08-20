Bahçeli'den Joe Biden'e cevap: CHP'nin üst aklı!Trabzonspor Nemanja Andusic'in sözleşmesini feshetti!Erdoğan açıkladı! TÜPRAŞ ve Petkim'in hisseleri artışa geçtiHatay'ın neyi meşhur? Hatay'da gezilecek yerlerİstanbul Arnavutköy'de hortum çıktıKadıköy'de maskesiz kadının gözaltı görüntüsü üzerine polisler görevden uzaklaştırıldıUçuşta rahatsızlandı! Rus lider Aleksey Navalnıy yoğun bakıma kaldırıldıGoogle'dan açıklama: Türkiye'de şirket açılacağı iddiası doğru değilKPSS ön lisans başvuru ücreti 2020 ne kadar ve hangi bankaya yatırılır? Başvurular ne zaman bitecek?James Rodriguez kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? James Rodriguez Galatasaray'a mı transfer oluyor?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İstanbul'da yağmur var mı? Hava bugün nasıl olacak? İstanbul hava durumu son dakika

İstanbul'da yağmur var mı? Hava bugün nasıl olacak? İstanbul hava durumu son dakika

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da bugün yağışlı bir hava etkili olacak. Hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler İstanbul'da yağmur var mı? Hava bugün nasıl olacak? İstanbul hava durumu son dakika sorularının cevaplarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Son günlerde sıcak havadan bunalan İstanbullular bu kez yağışla güne başladı. Avrupa yakasında başlayan yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı ve zor anlar yaşandı. Bu kapsamda havanın durumu ve yağışların ne kadar süreceğini merak ediyorlar. Peki İstanbul'da yağmur var mı? Hava bugün nasıl olacak? İstanbul hava durumu son dakika...

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerince İstanbul'da bugün parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak. Yağışlar iki yakada da etkisini hissettirecek.

İstanbul'da yağmur var mı? Hava bugün nasıl olacak? İstanbul hava durumu son dakika

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bugün hava durumuna ilişkin yapılan tahminde," Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da yağmur var mı? Hava bugün nasıl olacak? İstanbul hava durumu son dakika

İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA

İstanbul'da hava durumu 28 derece, hava parçalı ve çok bulutlu. Öte yandan yerel ve aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların akşam saatlerinden itibaren azalacağı tahmin ediliyor. Öte yandan yarın da yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da yağmur var mı? Hava bugün nasıl olacak? İstanbul hava durumu son dakika

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT