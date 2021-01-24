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İstanbul'da beklenen yağışlar geri geldi!

Meteoroloji'den yapılan yağış uyarısı sonrası İstanbul'un bir çok noktasında an itibariyle yağmur etkisini göstermeye başladı. Avrupa ve Anadolu yakasının bir çok semtinde bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil bir çok ilde bugün için yağmur yağışı olacağını bildirmişti. An itibariyle İstanbul'un semtlerinde yağmur yağışı başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıda yağmura yakalanan sadece çalışanlar ve turistler oldu. 

Kısıtlamalar kapsamında Taksim turistlere kaldı. Türkiye'nin en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı önceki kısıtlamalarda olduğu gibi yine sessizliğe büründü. Sabah saatlerinde ara ara yağış etkili oldu.

Meydanda az da olsa yürüyen bazı vatandaşlar şemsiyeyle korunurken bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.

İstanbul'da yağmur yağışı başladı!İstanbul'da yağmur yağışı başladı!İstanbul'da yağmur yağışı başladı!İstanbul'da yağmur yağışı başladı!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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