İstanbul'da yoğun sis, deniz ulaşımını aksattı
İstanbul'da yoğun sis deniz ulaşımını aksatıyor. Yoğun sis nedeniyle İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri, Beykoz kalkışlı seferler, Beşiktaş-Adalar ve Eminönü-Adalar vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul'da yoğun sis deniz ulaşımını aksatıyor. Yoğun sis nedeniyle;
İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri
Beykoz kalkışlı seferler
Beşiktaş-Adalar ve Eminönü-Adalar vapur seferleri iptal edildi.
Detaylar geliyor.
Etiketler : iptal, deniz seferleri, deniz ulaşımı
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