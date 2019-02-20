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İstanbul'da yoğun sis, deniz ulaşımını aksattı

İstanbul'da yoğun sis deniz ulaşımını aksatıyor. Yoğun sis nedeniyle İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri, Beykoz kalkışlı seferler, Beşiktaş-Adalar ve Eminönü-Adalar vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da yoğun sis, deniz ulaşımını aksattı

İstanbul'da yoğun sis deniz ulaşımını aksatıyor. Yoğun sis nedeniyle;

İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri

Beykoz kalkışlı seferler 

Beşiktaş-Adalar ve Eminönü-Adalar vapur seferleri iptal edildi.

Detaylar geliyor.

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