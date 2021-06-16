İstanbul'da yüksek kira artışları dikkat çekti

Konut piyasasında yavaşlama, İstanbul'da yüksek kira artışı’ başlıklı araştırmaya neticesinde, Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatındaki yıllık artış oranı Mayıs ayında yüzde 23,2 olurken, ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatı 18,4 TL'ye yükseldi.

Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 35,7, Ankara'da yüzde 20,3 ve İzmir'de yüzde 21,8 oldu. “İstanbul'da yüksek kira artışı dikkat çekici” denilen araştırma notunda, “Bu gelişmelerin sonucunda ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatları İstanbul'da 27,1 TL, Ankara'da 13,1 TL, İzmir'de ise 19,1 TL olmuştur” denildi.

Kiralık konut piyasasında bir “canlılık göstergesi” olarak kullanılan ‘kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı’ ülke genelinde ve üç büyük ilde geçen yılın aynı ayına göre arttı.

Öte yandan, bu gösterge önceki aya göre ülke genelinde belirgin bir değişim göstermezken, İstanbul'da ve İzmir'de sınırlı oranda düştü, Ankara'da ise yükseldi.



Kiralanan ilan sayısının kiralık ilan sayısına oranı ülke genelinde yüzde 15,9, İstanbul'da yüzde 16,9, Ankara'da yüzde 17 ve İzmir'de yüzde 12,7 olarak hesaplandı.

Notta, “Pandemi kısıtlamalarının etkisiyle başlayan yavaşlamanın kiralık konut piyasasında da devam ettiği gözlemlenmektedir” denildi.

ENFLASYONDAN ARINDIRILMIŞ(REEL) SATIŞ FİYATLARI ARTTI

“Mayıs ayının verileri önceki raporumuzda belirttiğimiz satılık konut piyasasındaki yavaşlamanın devam ettiğini göstermektedir” denilen nota göre, geçen yılın Mayıs ayına göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatları yıllık yüzde 40 oranında artarak 3.919 TL oldu.

Satılık konut ilan m2 cari fiyatları aynı dönemde İstanbul'da yüzde 34,2, Ankara'da yüzde 38,3 ve İzmir'de yüzde 38,6 arttı.

Böylece, ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul'da 5.200 TL, Ankara'da 2.692 TL, İzmir'de ise 4.690 TL oldu.

Enflasyondan arındırılmış (reel) satış fiyatları da ülke genelinde ve üç büyük ilde artmaya devam etti. Keza ucuz ve lüks konutların satılık ilan m2 fiyatlarında da artış devam ederken, satılık konut ortalama m2 fiyatı ucuz konutlarda 2.110 TL'ye, lüks konutlarda ise 11.912 TL'ye yükseldi.

PİYASADAKİ DÜŞÜŞTE PANDEMİNİN ETKİSİ BÜYÜK



Konut piyasasındaki canlılığın bir göstergesi olarak izlenilen ‘satılan konutların satılık ilan sayısına oranı’ geçen yılın aynı dönemine göre artmasına rağmen önceki aya göre gerek ülke genelinde gerekse üç büyük ilde düşmeye devam etti.

Bu oran ülke genelinde yüzde 3,8, İstanbul'da yüzde 3,6, Ankara'da yüzde 3,5 ve İzmir'de yüzde 3,2 olarak hesaplandı.

Konut piyasasındaki canlılığı ölçen diğer gösterge olan kapatılan ilan yaşı, geçen yılın aynı ayına göre kısalmış olsa da, geçen aya göre 5,1 gün uzayarak 77 gün oldu.

Mayıs ayının önemli bir bölümünde uygulanan kısıtlamalar, satılık konut piyasasındaki canlılığı ölçen bu göstergelerdeki düşüşün devam etmesinde etkili oldu.