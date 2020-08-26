İstanbul'dan kalkan uçakta büyük panik !

İstanbul’dan İngiltere’nin Manchester kentine sefer yapan Jet-2 şirketine ait uçağın, Türk yolcunun panik olması ve pilot kabinine giderek kapıya vurması sebebiyle Yunanistan’ın Korfu Adası’nda bulunan havalimanına iniş yaptığı bildirildi.

Yunan televizyon kanalı ERT’nin haberine göre, Türk asıllı bir yolcu panik olmuş bir şekilde pilot kabinin kapısına vurdu ve ardından diğer yolcular tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Türk yolcunun henüz hangi sebeple panik yaşadığı bilinmiyor.

Diğer yandan korona virüs salgını sebebiyle Türkiye'den Yunanistan'a uçuşların kapalı olduğu ifade edilirken; Yunan yetkililerin uçağın acil iniş talebi üzerine Korfu Havalimanı'na iniş izni verdiği öğrenildi.