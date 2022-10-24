HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır 2022? Son gün ne zaman? Akbil kişiselleştirme ekranı
İstanbul'da toplu taşım araçlarını kullanmak için gerekli olan İstanbulkartların kişiye özel olması için kişiselleştirilmesi gerekiyor. Peki İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır 2022? Son gün ne zaman? Akbil kişiselleştirme ekranı haberimizde...
YAYINLAMA
Son Haberler
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 24 Ekim 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin'den Fakıbaba'ya olay sözler! "Halkı ağlama duvarı haline getirmek olmaz"
Yorumlananlar
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!
Ahmet Hakan'dan gündemi değiştirecek yazı: " 'Altılı Masa' yerine 'Beşli Masa' diyebiliriz"