İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır 2022? Son gün ne zaman? Akbil kişiselleştirme ekranı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbulkartların kişiselleştirilmesi gerektiğini ifade etti. İmamoğlu, İstanbul'da milli ve dini bayramlarda toplu taşımanın ücretsiz olduğunu ifade ederek söz konusu hakkın sadece Türk vatandaşlarını ve hak sahibi yabancıları kapsadığını ifade etti. Bunun üzerine vatandaşlar da İstanbulkart kişiselleştirme işlemini nasıl yapacaklarını merak ediyor. Peki İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır 2022? Akbil kişiselleştirme ekranı haberimizde...