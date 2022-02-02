İstanbullu kış ortasında gazsız kaldı! Kesinti saatlerce sürecek!

Bağcılar'ın 35 bin nüfusa sahip olan mahallesi Yenimahalle'de sebebi bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinden itibaren vatandaşa doğal gaz verilmiyor.

Kış ayları nedeniyle soğuktan oldukça etkilenen ve birçok ihtiyacını karşılayamayan mahalle sakinleri sorunun ne zaman giderileceğini merak ederken, yetkililer

MAHALLELİ DURUMA İSYAN ETTİ

Kış ayının ortasında hiçbir ihtiyacının karşılayamayan mahalleli ise durum karşısında tepkilerini dile getirdi. Neredeyse tüm evlerde ısınmanın doğal gaz ile sağlanmasının yanı sıra duş alma, yemek yapma gibi ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar, İBB'nin danışma hattı 153'ü arayarak şikayette bulunuyor. Ancak saatlerdir şikayetlerine yanıt verilmiyor.

GECE BOYU SÜRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ'tan konuyla ilgili vatandaşlara açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre kesintinin 3 Şubat 04.30'a kadar devam edeceği bildirildi. Vatandaş ısınmak için geceyi yorgan ve battaniyelerin altında geçirmek zorunda kalacak.