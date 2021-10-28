Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadırNeodim ne demek, TDK'ya göre Neodim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Jandarma Bekçi alımı ne zaman 2021? Jandarma Bekçi alımı başvuru 2021? Bekçi maaşları ne kadar 2021?İSKİ su kesintisi 28 Ekim 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!Lastik-Cant Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıKartal Eski Belediye Başkanı Ali Duranoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ali Duranoğlu öldü mü, neden öldü?Son dakika! Şebnem Şirin'i öldüren Furkan Zıbıncı tutuklandı!Son dakika | İBB'nin 5 bin taksi teklifi UKOME'de 10.kez reddedildiAcun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü Şeyma'ya gönderme yaparak kutladı! Paylaşımı olay yaratacak!İstanbullular CHP'li İBB'den illallah etti: Bu defa İETT değil Metro arızaya geçti, vatandaşlar tünelde yürüdü!
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SEYAHAT TURİZM
  3. İstanbullular CHP'li İBB'den illallah etti: Bu defa İETT değil Metro arızaya geçti, vatandaşlar tünelde yürüdü!

İstanbullular CHP'li İBB'den illallah etti: Bu defa İETT değil Metro arızaya geçti, vatandaşlar tünelde yürüdü!

Son zamanlarda İstanbul'da İETT'lerin sık sık arızaya geçmesi vatandaşları isyan ettirmişti. Bu defa İETT değil, Metro hattında kriz yaşandı. Ulaşım aracı arıza yapınca, yolculardan tünelde indirilerek, istasyona yürümeleri istendi.

Son zamanlarda İstanbulluların ulaşım çilesi sık sık sosyal medyaya yansıyor. İETT'lerde yaşanan arızalar devam ederken, bu defa Yenikapı-Kirazlı M1B Metro Hattı'nda teknik arıza sebebiyle, ulaşım sağlayan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir anda gelen anons sonucu binlerce insan, tünelde indirilip, istasyona kadar yürümek mecburiyetinde kaldı.

İstanbullular CHP'li İBB'den illallah etti: Bu defa İETT değil Metro arızaya geçti, vatandaşlar tünelde yürüdü!

"ARIZA NEDENİYLE SEFERLERİMİZ GECİKMELİ OLARAK YAPILMAKTADIR"

Yenikapı-Kirazlı M1B Metro Hattı'nda bulunan binlerce insan mağdur olurken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." bilgilerine yer verildi.

İstanbullular CHP'li İBB'den illallah etti: Bu defa İETT değil Metro arızaya geçti, vatandaşlar tünelde yürüdü!

YAŞANANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Metro tünelinde indirilen yolcular o anları cep telefonu ile kayıt altına alıp sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Tünelden durağa kadar yürümek zorunda kalan insanlar "Böyle rezillik olmaz" dedi. Sosyal medya hesaplarında büyük tepki gören paylaşımların ardında Metro İstanbul'dan yeni bir duyuru yayımlandı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT