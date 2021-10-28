İstanbullular CHP'li İBB'den illallah etti: Bu defa İETT değil Metro arızaya geçti, vatandaşlar tünelde yürüdü!

Son zamanlarda İstanbulluların ulaşım çilesi sık sık sosyal medyaya yansıyor. İETT'lerde yaşanan arızalar devam ederken, bu defa Yenikapı-Kirazlı M1B Metro Hattı'nda teknik arıza sebebiyle, ulaşım sağlayan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir anda gelen anons sonucu binlerce insan, tünelde indirilip, istasyona kadar yürümek mecburiyetinde kaldı.

"ARIZA NEDENİYLE SEFERLERİMİZ GECİKMELİ OLARAK YAPILMAKTADIR"

Yenikapı-Kirazlı M1B Metro Hattı'nda bulunan binlerce insan mağdur olurken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." bilgilerine yer verildi.

YAŞANANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Metro tünelinde indirilen yolcular o anları cep telefonu ile kayıt altına alıp sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Tünelden durağa kadar yürümek zorunda kalan insanlar "Böyle rezillik olmaz" dedi. Sosyal medya hesaplarında büyük tepki gören paylaşımların ardında Metro İstanbul'dan yeni bir duyuru yayımlandı.