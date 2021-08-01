İstanbullular dikkat: 4 ilçede bugün sular kesilecek! Sular ne zaman gelecek 1 Ağustos Pazar? Beyoğlu, Başakşehir, Beykoz, Büyükçekmece su kesintisi
İSKİ'den yayımlanan 1 Ağustos 2021 Pazar su kesinti listesine göre İstanbul'da bugün 4 ilçede planlı su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte Beyoğlu, Başakşehir, Beykoz, Büyükçekmece'de kesilecek su kesintilerinin sona ereceği saat.
İSKİ güncel su kesinti listesini paylaşmaya devam ediyor .Bugün İstanbul'un Beyoğlu, Beykoz, Büyükçekmece ve Beykoz'da sular kesilecek. Vatandaşlar da suların ne zaman geleceğini araştırıyor. İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'deki bir çok ilçede de su kesintileri yaşanacak. Peki hangi ilçelerde? İşte detaylar.
İSKİ İSTANBUL 1 AĞUSTOS SU KESİNTİ LİSTESİ
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah,Hacı Ahmet Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.08.2021 10:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Gümüşsuyu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.08.2021 09:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.08.2021 10:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.08.2021 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ASKİ ANKARA 1 AĞUSTOS 2021 SU KESİNTİ LİSTESİ
NALLIHAN
Arıza Tarihi: 1.08.2021 09:45:00
Tamir Tarihi: 1.08.2021 15:00:00
Detay: HACIBEY MAHALLESİ ANK-İST DEVLET YOLU ÜZERİNDE BULUNAN POMPA İSTASYONUNDAKİ MOTOR ARIZASI NEDENİYLE DEPO SEVİYESİ DÜŞMÜŞ OLUP BELİRLİ BİR SÜRE SU VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler: 100. YIL MAH, FATİH MAH, NASUHPAŞA MAH
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 1.08.2021 04:30:00
Tamir Tarihi: 1.08.2021 13:00:00
Detay: Büyük Esat mahallesi Mahatma Gandhi caddesi no: 95 önündeki Q150 'lik çelik boruda oluşan içme suyu dağıtım şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Büyük Esat mahallesi Mahatma Gandhi caddesi ve civarı
NALLIHAN
Arıza Tarihi: 1.08.2021 08:45:00
Tamir Tarihi: 1.08.2021 17:00:00
Detay: FATİH MAHALLESİ FEHMİ EREN BULVARINDAKİ ALTYAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø90 PVC BORU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ