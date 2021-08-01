İstanbullular dikkat: 4 ilçede bugün sular kesilecek! Sular ne zaman gelecek 1 Ağustos Pazar? Beyoğlu, Başakşehir, Beykoz, Büyükçekmece su kesintisi

İSKİ güncel su kesinti listesini paylaşmaya devam ediyor .Bugün İstanbul'un Beyoğlu, Beykoz, Büyükçekmece ve Beykoz'da sular kesilecek. Vatandaşlar da suların ne zaman geleceğini araştırıyor. İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'deki bir çok ilçede de su kesintileri yaşanacak. Peki hangi ilçelerde? İşte detaylar.

İSKİ İSTANBUL 1 AĞUSTOS SU KESİNTİ LİSTESİ

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah,Hacı Ahmet Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.08.2021 10:16

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Gümüşsuyu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.08.2021 09:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.08.2021 10:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.08.2021 09:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ASKİ ANKARA 1 AĞUSTOS 2021 SU KESİNTİ LİSTESİ

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 1.08.2021 09:45:00

Tamir Tarihi: 1.08.2021 15:00:00

Detay: HACIBEY MAHALLESİ ANK-İST DEVLET YOLU ÜZERİNDE BULUNAN POMPA İSTASYONUNDAKİ MOTOR ARIZASI NEDENİYLE DEPO SEVİYESİ DÜŞMÜŞ OLUP BELİRLİ BİR SÜRE SU VERİLEMEYECEKTİR.

Etkilenen Yerler: 100. YIL MAH, FATİH MAH, NASUHPAŞA MAH

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 1.08.2021 04:30:00

Tamir Tarihi: 1.08.2021 13:00:00

Detay: Büyük Esat mahallesi Mahatma Gandhi caddesi no: 95 önündeki Q150 'lik çelik boruda oluşan içme suyu dağıtım şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Büyük Esat mahallesi Mahatma Gandhi caddesi ve civarı

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 1.08.2021 08:45:00

Tamir Tarihi: 1.08.2021 17:00:00

Detay: FATİH MAHALLESİ FEHMİ EREN BULVARINDAKİ ALTYAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI ESNASINDA MEYDANA GELEN Ø90 PVC BORU HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

İZSU İZMİR 1 AĞUSTOS 2021 SU KESİNTİ LİSTESİ