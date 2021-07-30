Reyting rekorları kıran Teşkilat dizisine bomba isim katıldı! Uyanış Büyük Selçuklu'dan ayrılan ünlü oyuncu transfer oldu!Son dakika | Bakan Koca çarpıcı veriyi açıkladı: 21 milyon 585 bin 60 kişi tek doz bile aşı olmadıTrabzonspor'a Dorukhan'dan sonra yeni Türk isim | Emre Mor bordo mavili formayı giyecekBakan Pakdemirli güzel haberi verdi! Muğla Milas ve Bodrum'daki yangınlar kontrol altına alındıTrabzonspor - Molde UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?İstanbullular dikkat! İBB Sözcüsü Murat Ongun paylaştı: Bu metro seferlerinin saatleri uzatıldıŞaşırtan hareket! Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile görüntülenen Acun Ilıcalı'nın isteği akılları karıştırdı!Toyota'dan üretime 15 günlük araTedavi parası yangında küle döndü! Haluk Levent , Cemile Teyze için harekete geçti: "Haydi annemize gidelim"Ziya Selçuk istifa mı etti 2021 son dakika? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk o iddialara ne yanıt verdi?
İstanbul33 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İstanbullular dikkat! İBB Sözcüsü Murat Ongun paylaştı: Bu metro seferlerinin saatleri uzatıldı

İstanbullular dikkat! İBB Sözcüsü Murat Ongun paylaştı: Bu metro seferlerinin saatleri uzatıldı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, cuma ve cumartesi günleri M1, M2, M4 , M5 ve M6 metro seferlerinin saatlerinin 00.00'dan 02.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

İstanbullular dikkat! İBB Sözcüsü Murat Ongun paylaştı: Bu metro seferlerinin saatleri uzatıldı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte normalleşme süreci sürüyor. Bu kapsamda İstanbul'da metro seferlerinin saatleri uzatıldı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, " Metro seferlerimiz Cuma ve Cumartesi günleri, 00.00 sonrası 30 dakika aralıklı olacak şekilde 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Tam normalleşmeye geçildiğinde de gece seferlerimiz sabaha kadar sürecek." ifadelerini kullandı.

İstanbullular dikkat! İBB Sözcüsü Murat Ongun paylaştı: Bu metro seferlerinin saatleri uzatıldı

SEFER SAATLERİ UZATILAN METRO SEFERLERİ

Ongun'un paylaşımında yer alan infografike göre şu hatların saatleri 02.00'ye kadar uzatıldı:

 M1 Yenikapı - Kirazlı / Atatürk Havalimanı

M2 Yenikapı - Hacıosman 

M4 Kadıköy - Tavşantepe 

M5 Üsküdar - Çekmeköy

M 6 Levent- Boğaziçi Üniversitesi / Hisarüstü 

İstanbullular dikkat! İBB Sözcüsü Murat Ongun paylaştı: Bu metro seferlerinin saatleri uzatıldı

İstanbullular dikkat! İBB Sözcüsü Murat Ongun paylaştı: Bu metro seferlerinin saatleri uzatıldı

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT