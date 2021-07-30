İstanbullular dikkat! İBB Sözcüsü Murat Ongun paylaştı: Bu metro seferlerinin saatleri uzatıldı
İBB Sözcüsü Murat Ongun, cuma ve cumartesi günleri M1, M2, M4 , M5 ve M6 metro seferlerinin saatlerinin 00.00'dan 02.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte normalleşme süreci sürüyor. Bu kapsamda İstanbul'da metro seferlerinin saatleri uzatıldı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, " Metro seferlerimiz Cuma ve Cumartesi günleri, 00.00 sonrası 30 dakika aralıklı olacak şekilde 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Tam normalleşmeye geçildiğinde de gece seferlerimiz sabaha kadar sürecek." ifadelerini kullandı.
SEFER SAATLERİ UZATILAN METRO SEFERLERİ
Ongun'un paylaşımında yer alan infografike göre şu hatların saatleri 02.00'ye kadar uzatıldı:
M1 Yenikapı - Kirazlı / Atatürk Havalimanı
M2 Yenikapı - Hacıosman
M4 Kadıköy - Tavşantepe
M5 Üsküdar - Çekmeköy
M 6 Levent- Boğaziçi Üniversitesi / Hisarüstü