İstanbullular dikkat! İBB Sözcüsü Murat Ongun paylaştı: Bu metro seferlerinin saatleri uzatıldı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte normalleşme süreci sürüyor. Bu kapsamda İstanbul'da metro seferlerinin saatleri uzatıldı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, " Metro seferlerimiz Cuma ve Cumartesi günleri, 00.00 sonrası 30 dakika aralıklı olacak şekilde 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Tam normalleşmeye geçildiğinde de gece seferlerimiz sabaha kadar sürecek." ifadelerini kullandı.

SEFER SAATLERİ UZATILAN METRO SEFERLERİ

Ongun'un paylaşımında yer alan infografike göre şu hatların saatleri 02.00'ye kadar uzatıldı:

M1 Yenikapı - Kirazlı / Atatürk Havalimanı

M2 Yenikapı - Hacıosman

M4 Kadıköy - Tavşantepe

M5 Üsküdar - Çekmeköy

M 6 Levent- Boğaziçi Üniversitesi / Hisarüstü