Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayelerinde, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu işbirliği, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftasının son günü 22 Eylül Dünya Otomobilsizlik Günü'nde Beykoz sahil yolu Şişecam Fabrikası trafik ışıklarından Yalıköy'e kadar 10.00-13.00 saatleri arası toplu ulaşım hariç trafiğe kapalı olacak.

UKOME kararıyla ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kapatılacak olan güzergah şu şekilde:

Paşabahçe Saip Molla Caddesi, Paşabahçe Cam Fabrikası trafik ışıklarından başlayarak,

Kelle İbrahim Caddesi,

Fevzi Paşa Caddesi,

Ahmet Mithat Caddesi,

Çayır Caddesi Doğu Kapısı Caddesi yol ayrımına kadar 10.00-13.00 arası toplu ulaşım hariç trafiğe kapalı olacak.

Sürücülerin bu saatler arasında gecikme yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmeleri önerilmektedir.

DÜNYA OTOMOBİLSİZ GÜNÜ NEDİR? NEDEN KUTLANIR?

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü her yıl 22 Eylül‘de kutlanan bir etkinlik. Şehirlerde otomobilsiz bir yaşamın mümkün olduğunu göstermek ve deneyimlemek için caddelerin trafiğe kapatılarak yayalara ve bisikletlilere sunulduğu bir gün; geleceğin şehirlerinin nasıl olacağına dair kısa bir fragman diyebiliriz.

World Carfree Day olarak bilinen Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü her sene 22 Eylül tarihinde birçok ülkede kutlanıyor. Dünya Arabasız Günler Konsorsiyumu 1995 yılında kurulduktan sonra ilk İngiltere’nin Bath kentinde bir etkinlik düzenlendi. Diğer ülkelerde de yayılan Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü 2000 yılında Avrupa Komisyonu tarafından resmileştirildi ve aynı yıl uluslararası çapta resmileştirildi. Asıl amacı toplu taşımayı geliştirmek, bisiklet ve yürümeye teşvik etmek...

Fransa’nın başkenti Paris, ilk kez Otomobilsiz Kentler Günü’nde motorlu araç trafiğine kapatılan ünlü Champs Elysées Bulvarında hava kirliliği ölçümü yapılmıştı ve günün sonunda kirlilik oranında %40 azalma görülmüştü.