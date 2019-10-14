Havanın nasıl olacağını merak edenler için işte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

İç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR NASIL OLACAK?

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra bölgenin batısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu akşam saatlerine kadar 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısında doğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısında 1,0 ila 2,0 m, Görüş; İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, Rüzgâr: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, pus anında orta.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu zaman zaman parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatı, Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.