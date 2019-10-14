İstanbullular dikkat! Sabah ve akşam saatlerinde pus ve sis bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre ülke genelinde yağış beklenmezken hava sıcaklığının İç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı belirtildi. İstanbul için de havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra ise yer yer pus ve sis beklendiği ifade edildi.
Havanın nasıl olacağını merak edenler için işte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
İç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR NASIL OLACAK?
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.
EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra bölgenin batısında yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu akşam saatlerine kadar 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısında doğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısında 1,0 ila 2,0 m, Görüş; İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, Rüzgâr: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, pus anında orta.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu zaman zaman parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatı, Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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