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  3. İstanbullular dikkat! Sular ne zaman gelecek 7 Temmuz Çarşamba? Bahçelievler su kesintisi, Beykoz su kesintisi, Sultangazi su kesintisi!

İstanbullular dikkat! Sular ne zaman gelecek 7 Temmuz Çarşamba? Bahçelievler su kesintisi, Beykoz su kesintisi, Sultangazi su kesintisi!

7 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde planlı su kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar da sularının ne zaman geleceğini merak ediyor. İSKİ, internet sitesinden yayımladığı su kesinti listesi ile suların saat kaçta geleceği hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Bizler de 7 Temmuz Çarşamba su kesinti listesine haberimizde yer verdik. İşte Bahçelievler su kesintisi, Beykoz su kesintisi, Sultangazi su kesintisi!

İstanbullular dikkat! Sular ne zaman gelecek 7 Temmuz Çarşamba? Bahçelievler su kesintisi, Beykoz su kesintisi, Sultangazi su kesintisi!

İstanbullular dikkat! 7 Temmuz Çarşamba sabah saatlerinden itibaren bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Peki neden? Sular ne zaman gelecek 7 Temmuz Çarşamba? İSKİ tarafından yayımlanan güncel su kesinti listesinde 3 ilde Şebeke Hattı Arızası nedeniyle suların kesileceği bilgisi yer aldı. İşte ayrıntılar.

SULAR NE ZAMAN GELECEK 7 TEMMUZ ÇARŞAMBA?

İlçe    :    Başakşehir
Etkilenen Mahalleler    :    Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi    :    100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi    :    07.07.2021 02:14
Bitiş Tarihi    :    Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbullular dikkat! Sular ne zaman gelecek 7 Temmuz Çarşamba? Bahçelievler su kesintisi, Beykoz su kesintisi, Sultangazi su kesintisi!

İlçe    :    Beykoz
Etkilenen Mahalleler    :    Tokatköy Mah
Arıza Sebebi    :    100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi    :    07.07.2021 08:54
Bitiş Tarihi    :    Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbullular dikkat! Sular ne zaman gelecek 7 Temmuz Çarşamba? Bahçelievler su kesintisi, Beykoz su kesintisi, Sultangazi su kesintisi!

İlçe    :    Sultangazi
Etkilenen Mahalleler    :    Esentepe Mah
Arıza Sebebi    :    100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi    :    07.07.2021 08:34
Bitiş Tarihi    :    Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbullular dikkat! Sular ne zaman gelecek 7 Temmuz Çarşamba? Bahçelievler su kesintisi, Beykoz su kesintisi, Sultangazi su kesintisi!

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