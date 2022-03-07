İstanbullular şimdiden önleminizi alın! İSKİ üstüne basa basa uyardı! 5 ilçede 5 saatlik su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 8 Mart Salı günü Kağıthane Terfi Merkezi’nde saat 10.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan bakım çalışmaları nedeniyle Kağıthane, Eyüpsultan, Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Söz konusu kesintiler 5 saat boyunca sürecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre su kesintisi yaşanacak mahalleler şöyle:

Kağıthane: Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, M.Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan ve Çeliktepe mahalleleri.

Eyüpsultan: Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan ve Mithat Paşa mahalleleri.

Beyoğlu: Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Keçeci Piri, Kılıç Ali Paşa, Kocatepe, Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe ve Şehit Muhtar mahalleleri.

Beşiktaş: Muradiye ve Vişnezade mahalleleri.

Şişli: 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip, Hürriyet, Kuştepe, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, İnönü ve İzzetpaşa mahalleleri.