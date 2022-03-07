İstanbullular şimdiden önleminizi alın! İSKİ üstüne basa basa uyardı! 5 ilçede 5 saatlik su kesintisi yaşanacak
İSKİ, Kağıthane Terfi Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın Kağıthane, Eyüpsultan, Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli ilçesinde 5 saat sürecek su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 8 Mart Salı günü Kağıthane Terfi Merkezi’nde saat 10.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan bakım çalışmaları nedeniyle Kağıthane, Eyüpsultan, Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Söz konusu kesintiler 5 saat boyunca sürecek.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre su kesintisi yaşanacak mahalleler şöyle:
Kağıthane: Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, M.Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan ve Çeliktepe mahalleleri.
Eyüpsultan: Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan ve Mithat Paşa mahalleleri.
Beyoğlu: Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Keçeci Piri, Kılıç Ali Paşa, Kocatepe, Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe ve Şehit Muhtar mahalleleri.
Beşiktaş: Muradiye ve Vişnezade mahalleleri.
Şişli: 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip, Hürriyet, Kuştepe, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, İnönü ve İzzetpaşa mahalleleri.