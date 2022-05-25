İstanbullulara fetih müjdesi! O tarihte Marmaray ücretsiz olacak!

İstanbullulara sevindiren haberi Marmaray verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak müjdeli haberi duyuran Marmaray, İstanbul'un Fethi nedeniyle 29 Mayıs Pazar günü ücretsiz bir şekilde vatandaşa hizmet vereceğini açıkladı.

TWİTTER HESABINDAN MÜJDEYİ VERDİ

Marmaray, İstanbul'un Fethi olan 29 Mayıs tarihinde vatandaşa ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı. Marmaray'ın Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı: "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs #İstanbulunFethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir. #UlaşıncaBaşlar"