İstanbullulara kar yağışını müjdeleyen Hüseyin Öztel, tarih vererek uyardı! " Son yılların rekoru olabilir" Habertürk Meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışının Salı gününe kadar süreceğini belirtti. Öztel kar yağışının bazı illerde kaç santimetre kalınlık oluşturacağına yönelik de bilgi verirken AKOM'dan soğuk ve karlı hava için uyarı yapıldı! İşte kar yağışıyla ilgili tahminler...

1 11 Habertürk TV'de Serap Belet'in sunumuyla ekrana gelen Gün Ortası programına Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel katıldı. Öztel beklenen kar yağışıyla ilgili tahminleri ve kar yağışının ne kadar süreceği hakkında bilgilendirmede bulundu.