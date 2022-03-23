İstanbulluları sevindiren haber: Barajların doluluk oranı arttı! "Bugün tasarruf yapacağız"

Geçtiğimiz yıl su sorunun baş gösterdiği İstanbul, kış aylarında fazlasıyla kar yağışı ve yağmur aldı. Bu durum barajların doluluk oranın artmasını sağlarken İSKİ'den edinilen verileri de bu durumu gözler önüne serdi. Söz konusu verilere göre barajların doluluk oranı Yüzde 88,63 olarak kayıtlara geçti. En az doluluk oranına sahip baraj Yüzde 62,53 ile Sazlıdere, en yüksek doluluk oranına sahip barajlar ise Yüzde 100 ile Kazandere ve Istrancalar oldu.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI

Yağışlar sonrası İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise;

Alibeyköy: Yüzde 81.09,

Büyükçekmece: Yüzde 92.86

Darlık: Yüzde 98.64

Elmalı: Yüzde 99.27

Istrancalar: Yüzde 100

Kazandere: Yüzde 100

Ömerli Barajı: Yüzde 92.07

Pabuçdere: Yüzde 95.41

Sazlıdere: Yüzde 62.53

Terkos: Yüzde 84.51

“AŞIRI BİR YAĞIŞ GELEBİLİR”

İSKİ'nin eski Genel Müdür Yardımcısı İhsan Özleyen, geçen yıl su kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıya kalındığını anımsatarak," Bu sene ise barajlarımız dolu bu mutluluğu yaşıyoruz. Ancak sürdürülebilir bir su politikası için mutlaka barajların dolu boş dönemine bakmadan bizim sürekli bir tasarruf politikamız da olmalı. " dedi.

TAŞKIN VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Barajların bu sene dolu olduğunu belirten İhsan Özleyen, "Yeni yağış rejiminden dolayı barajlardaki su miktarının artması nedeniyle baraj kapakları belirli oranda açılıp havzasına zarar vermemesi için tedbirler alındı. Fakat buna rağmen daha aşırı yağış gelmesi halinde barajların önündeki derelerden veya havzalardan can ve mal emniyeti açsından taşkına ve sel baskınına sebep olacak fazlalıkta su gelebilir. İSKİ Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına dikkat etmemiz burada yaşayan vatandaşlarımızın da tedbirli olması lazım” diye konuştu.

SU TASARRUFU NASIL YAPILMALI?

Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığının altını çizen Özleyen, azami tasarruf yapılmasına dikkat çekerken vatandaşlara tavsiyelerde de bulunarak şöyle konuştu:

"Yemek yaparken, çamaşır, bulaşık yıkarken her alanda her şeyde biz suyu çok ölçülü ve standartlarında kullanacağız. Bol suyu kullanmak hiçbir zaman temizlik değil. Sanayide su kullanırken geri dönüşümden faydalanacağız. Hele tarımsal sulamada, tarımda sulama su kullanımında en büyük alanı işgal ediyor.”

İSTANBUL İÇİN SU SIKINTISI RİSKİ VAR MI?

İstanbul'da gelecek yaz su sorunu olup olmayacağına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özleyen, aşırı sıcaklık ve buharlaşmanın ne getireceğinin bilinmediğini ifade ederek, " İstanbul için çok anormal bir şey olmazsa risk yok, en azından bu su miktarlarıyla eylülü buluruz. Eylüle kadar, hatta eylül sonuna kadar şu an için gözüken bir su, susuzluk tehlikesi yok ama tasarruf da şart, önceliğimiz de bu. Bir parça giysi için koskoca makineyi çalıştırmayacağız. Üç tane tabak için bulaşık makinesini çalıştırmayacağız.” diye konuştu.

"BARAJ DOLUYKEN YAPACAĞIZ TASARRUFU"

Barajlar doluyken tasarruf yapılması gerektiğine dikkat çeken Özleyen, şu ifadeleri kullandı:

" Tam bugün baraj doluyken yapacağız tasarrufu, boşaldı mı son anda tasarruf yapma imkanı yok, yapılan tasarrufun da bir önemi yok. Her an aşırı yağış, beklenmedik bir anda taşkın suyu gelebilir cana, mala zarar verebilir. Su kaynaklarımıza, havzalarımıza ev yapmayalım, tasarruf edelim bu su bizim geleceğimize çocuklarımıza bir mirasımız”