İstanbullunun yürüyen merdiven, asansör çilesi bitmiyor! AK Partili Tevfik Göksu, İBB'yi topa tuttu: "Maalesef kapasiteleri bu kadar!"

İstanbul'da metro kullanan vatandaşlar, seferlerde yaşanan aksamaların yanı sıra başka sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Özellikle birçok istasyonda yürüyen merdiven, asansör ve yürüyen bantların çalışmaması vatandaşlara zorlu anlar yaşatmaya devam ederken İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu bu durum hakkında açıklama yaptı.

ÇALIŞMAYAN ASANSÖR, YÜRÜYEN BANT VE MERDİVEN SAYISINI AÇIKLADI

İstanbul'da 153 yürüyen merdiven, 28 asansör ve 5 yürüyen bantın arızalı olduğu bilgisini veren Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediyesini sert sözlerle eleştirdi.

"YÜRÜYEN MERDİVENLERİ TAMİR ETMEYİ BİLE BECEREMEYENLERDEN NE BEKLENİR Kİ?"

Tevfik Göksu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "153 yürüyen merdiven, 28 asansör, 5 yürüyen bant. Hepsi arızalı. CHP'li İBB yönetimini eleştirirken bazen 'haksızlık mı ediyoruz' diye düşünmüyor değilim. İstanbul'daki yürüyen merdivenleri tamir etmeyi bile beceremeyenlerden ne beklenir ki? Maalesef kapasiteleri bu kadar!"