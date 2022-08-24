İstanbullunun yürüyen merdiven, asansör çilesi bitmiyor! AK Partili Tevfik Göksu, İBB'yi topa tuttu: "Maalesef kapasiteleri bu kadar!"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, metro istasyonlarında arızalı olan yürüyen bant, yürüyen merdiven ve asansörlerin sayıları hakkında bilgi vererek, "İstanbul'daki yürüyen merdivenleri tamir etmeyi bile beceremeyenlerden ne beklenir ki? Maalesef kapasiteleri bu kadar!" dedi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
İstanbullunun yürüyen merdiven, asansör çilesi bitmiyor! AK Partili Tevfik Göksu, İBB'yi topa tuttu: "Maalesef kapasiteleri bu kadar!"

İstanbul'da metro kullanan vatandaşlar, seferlerde yaşanan aksamaların yanı sıra başka sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Özellikle birçok istasyonda yürüyen merdiven, asansör ve yürüyen bantların çalışmaması vatandaşlara zorlu anlar yaşatmaya devam ederken İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu bu durum hakkında açıklama yaptı.

İstanbullunun yürüyen merdiven, asansör çilesi bitmiyor! AK Partili Tevfik Göksu, İBB'yi topa tuttu: Maalesef kapasiteleri bu kadar!

ÇALIŞMAYAN ASANSÖR, YÜRÜYEN BANT VE MERDİVEN SAYISINI AÇIKLADI

İstanbul'da 153 yürüyen merdiven, 28 asansör ve 5 yürüyen bantın arızalı olduğu bilgisini veren Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediyesini sert sözlerle eleştirdi.

İstanbullunun yürüyen merdiven, asansör çilesi bitmiyor! AK Partili Tevfik Göksu, İBB'yi topa tuttu: Maalesef kapasiteleri bu kadar!

"YÜRÜYEN MERDİVENLERİ TAMİR ETMEYİ BİLE BECEREMEYENLERDEN NE BEKLENİR Kİ?"

Tevfik Göksu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "153 yürüyen merdiven, 28 asansör, 5 yürüyen bant. Hepsi arızalı. CHP'li İBB yönetimini eleştirirken bazen 'haksızlık mı ediyoruz' diye düşünmüyor değilim. İstanbul'daki yürüyen merdivenleri tamir etmeyi bile beceremeyenlerden ne beklenir ki? Maalesef kapasiteleri bu kadar!"

İstanbullunun yürüyen merdiven, asansör çilesi bitmiyor! AK Partili Tevfik Göksu, İBB'yi topa tuttu: Maalesef kapasiteleri bu kadar!

İstanbullunun yürüyen merdiven, asansör çilesi bitmiyor! AK Partili Tevfik Göksu, İBB'yi topa tuttu: Maalesef kapasiteleri bu kadar!

1
2
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Masterchef Türkiye kızışıyor! İki takım arasındaki rekabette makas daraldı, ortam gerildi
Masterchef Türkiye kızışıyor! İki takım arasındaki rekabette makas daraldı, ortam gerildi
Denizli, hem kışı, hem yazı yaşadı! Merkezefendi de yağmur, Pamukkale'de güneş vardı!
Denizli, hem kışı, hem yazı yaşadı! Merkezefendi de yağmur, Pamukkale'de güneş vardı!
İzlanda'da radyoyu açan YouTuber şoke oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda” şarkısı çaldı
İzlanda'da radyoyu açan YouTuber şoke oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda” şarkısı çaldı
Bakan Karaismailoğlu Cumhur İttifakı'nın adayını açıkladı! Türkiye'nin dünyadaki yerini anlattı! "Türkiye, sözü dinlenen, itibar edilen ülke haline geldi"
Bakan Karaismailoğlu Cumhur İttifakı'nın adayını açıkladı! Türkiye'nin dünyadaki yerini anlattı! "Türkiye, sözü dinlenen, itibar edilen ülke haline geldi"
Dar gelirlilerinin elektrik, doğalgaz ve su borçlarını devlet ödeyecek! İşte şartlar ve detaylar...
Dar gelirlilerinin elektrik, doğalgaz ve su borçlarını devlet ödeyecek! İşte şartlar ve detaylar...
Masterchef Türkiye kızışıyor! İki takım arasındaki rekabette makas daraldı, ortam gerildi
Masterchef Türkiye kızışıyor! İki takım arasındaki rekabette makas daraldı, ortam gerildi
İzlanda'da radyoyu açan YouTuber şoke oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda” şarkısı çaldı
İzlanda'da radyoyu açan YouTuber şoke oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden “Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda” şarkısı çaldı
Bakan Karaismailoğlu Cumhur İttifakı'nın adayını açıkladı! Türkiye'nin dünyadaki yerini anlattı! "Türkiye, sözü dinlenen, itibar edilen ülke haline geldi"
Bakan Karaismailoğlu Cumhur İttifakı'nın adayını açıkladı! Türkiye'nin dünyadaki yerini anlattı! "Türkiye, sözü dinlenen, itibar edilen ülke haline geldi"
Muğla Marmaris'te feci kaza! Safari turu kötü bitti: 5 ölü, 6 yaralı
Muğla Marmaris'te feci kaza! Safari turu kötü bitti: 5 ölü, 6 yaralı
Üniversiteyi kazananlara müjde! Belediye kesenin ağzını açtı: Lisans mezunu 3 bin, önlisans mezunu 2 bin lira burs alacak!
Üniversiteyi kazananlara müjde! Belediye kesenin ağzını açtı: Lisans mezunu 3 bin, önlisans mezunu 2 bin lira burs alacak!
Zaman yolcusu, 2024 yılına kadar olacak felaketleri tek tek saydı: Kasırga, mega tsunami ve asit yağmuru... "Aksi takdirde yıkıcı olacak"
Zaman yolcusu, 2024 yılına kadar olacak felaketleri tek tek saydı: Kasırga, mega tsunami ve asit yağmuru... "Aksi takdirde yıkıcı olacak"