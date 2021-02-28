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İstanbulluyu sevindirecek haber sonunda geldi

Uzun zamandır su sıkıntısı çeken İstanbulluya müjde geldi. İstanbul'daki su seviyesi yağışların ardından yükseliş gösterdi.

İstanbulluyu sevindirecek haber sonunda geldi

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki toplam su seviyesi yükseldi. Su seviyesi yağışlar sonrası yüzde 56.20'ye kadar ulaştı.

9 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'daki kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 19,16'ya kadar gerilemişti. 

Önce yağmur ardından gelen kar yağışlı sistemlerle birlikte barajların su seviyelerindeki yükseliş hızla devam ediyor.

BARAJ DOLULUK VERİLERİ AÇIKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ tarafından 27 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı verileri de açıklandı. Açıklanan verilere göre bugün itibarıyla İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 56,20'ye ulaşmış durumda.

 

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