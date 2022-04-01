İstanbulspor 0 - 0 Gençlerbirliği | Maç sonucu, özeti
Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta maçında İstanbulspor ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Eren Özyemişçioğlu, Mehmet Ali Akkor, Mert Bulut
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk 59 Muammer Sarıkaya), Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topalli (Dk. 59 Rroca), Eslem Öztürk (Dk. 76 Emir Kaan Gültekin), Ethemi (Dk. 88 Berkay Görmez), İbrahim Yılmaz
Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Metehan Mert, Arda Kızıldağ, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Grechyshkin, Aksel Aktaş, Rahmetullah Berişbek (Dk. 74 Serdarcan Eralp), Barış Alıcı (Dk. 89 İlker Karakaş), LuaLua (Dk. 90+3 Musa Şahindere), Eleke (Dk. 89 Sallaich)
Sarı kartlar: Dk. 67 Mehmet Yeşil, Dk. 75 İbrahim Yılmaz, Dk. 90+5 Ologo (İstanbulspor), Dk. 67 Metehan Mert, Dk. 82 Muhammed Bayır, Dk. 90+5 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)