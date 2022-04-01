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  3. İstanbulspor 0 - 0 Gençlerbirliği | Maç sonucu, özeti

İstanbulspor 0 - 0 Gençlerbirliği | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta maçında İstanbulspor ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı.

İstanbulspor 0 - 0 Gençlerbirliği | Maç sonucu, özeti

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Eren Özyemişçioğlu, Mehmet Ali Akkor, Mert Bulut

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk 59 Muammer Sarıkaya), Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topalli (Dk. 59 Rroca), Eslem Öztürk (Dk. 76 Emir Kaan Gültekin), Ethemi (Dk. 88 Berkay Görmez), İbrahim Yılmaz

İstanbulspor 0 - 0 Gençlerbirliği maç sonucu, özeti

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Metehan Mert, Arda Kızıldağ, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Grechyshkin, Aksel Aktaş, Rahmetullah Berişbek (Dk. 74 Serdarcan Eralp), Barış Alıcı (Dk. 89 İlker Karakaş), LuaLua (Dk. 90+3 Musa Şahindere), Eleke (Dk. 89 Sallaich)

İstanbulspor 0 - 0 Gençlerbirliği maç sonucu, özeti

Sarı kartlar: Dk. 67 Mehmet Yeşil, Dk. 75 İbrahim Yılmaz, Dk. 90+5 Ologo (İstanbulspor), Dk. 67 Metehan Mert, Dk. 82 Muhammed Bayır, Dk. 90+5 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)

İstanbulspor 0 - 0 Gençlerbirliği maç sonucu, özeti​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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