İstanbulspor 0-1 Ankaragücü | MAÇ SONUCU TFF 1. Lig'de heyecan 5. hafta maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda İstanbulspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. İki takımın da kazanmak istediği bu heyecanlı karşılaşmada Ankaragücü ilk yarıda penaltıdan bulduğu gol ile 0-1 kazanarak 3 puanı aldı.

TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Ankaragücü karşılaştı. Bu zorlu mücadelede Ankaragücü'nün 42. dakikada kazandığı penaltıda topu başına geçen Eren Derdiyok topu ağlara gönderdi. Konuk ekip bu golle birlikte maçı 1-0 kazandı ve 3 puanı aldı. Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanın 11'e yükseltirken, İstanbulspor ise kötü gidişatını sürdürdü ve 3 puanda kaldı. İSTANBULSPOR - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Emrecan Uzunhan, Etoga, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (Dk. 62 Berkay Görmez), Melih Kabasakal, Cajic (Dk. 77 Emir Kaan Gültekin), Kağan Bağış (Dk. 46 Mertan Caner Öztürk), Ethemi (Dk. 62 Erdem Seçgin), İbrahim Yılmaz MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak (Dk. 88 Zahid), Ali Kaan Güneren, İshak Çakmak, Murat Uçar (Dk. 87 Chahechouhe), Ariyibi (Dk. 72 Geraldo), Eren Derdiyok (Dk. 55 Nadir Çiftçi) ankaragücü