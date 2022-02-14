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İstanbulspor 1–2 Boluspor | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında İstanbulspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi olan İstanbulspor, Boluspor'a 2-1 yenilerek maçı tamamladı.

İstanbulspor 1–2 Boluspor | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda İstanbulspor ile Boluspor karşılaştı. Heyecan dolu maç deplasmanda olan Boluspor'un galibiyetiyle sonuçlanırken, maç skoru 2-1 olarak kaydedildi. Haberimizin detayların İstanbulspor ve Boluspor arasındaki kıyasıya rekabetin detaylarına yer verdik.

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İSTANBULSPOR 1- 2 BOLUSPOR | MAÇ SONUCU 

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Alper Akarsu, Gökhan Memişoğlu, Murat Şener

İstanbulspor: Mücahit Serbest, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya (Dk. 78 Eslem Öztürk), Berkay Görmez (Dk. 46 Topalli), Cajic (Dk. 63 Emir Kaan Gültekin), Ethemi, İbrahim Yılmaz

Beypiliç Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit Çınar, Fethi Özer, Emin Bayram, Bülent Cevahir (Dk. 80 Abdurrahim Dursun), Bertu Alican Özyürek (Dk. 90 Eray Ataseven), Abdurrahman Canlı, Roshi, Gökhan Karadeniz (Dk. 80 Tugay Kacar), Berk Yıldız (Dk. 80 Bregu), Balaj (Dk. 65 Kasongo)

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Goller: Dk. 70 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+1 Kasongo (Beypiliç Boluspor), Dk. 81 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Berk Yıldız, Dk. 36 Roshi (Beypiliç Boluspor), Dk. 37 Mehmet Yeşil, Dk. 62 Okan Erdoğan (İstanbulspor)

 Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yendi.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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