İstanbulspor 2- 1 Tuzlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 29. hafta maçında İstanbulspor, Tuzlaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-1 sona erdi. İstanbulspor ve Tuzlaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 29. hafta maçında İstanbulspor sahasında Tuzlaspor ile 09.04.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... İstanbulspor - Tuzlaspor Maç Sonucu ne oldu? İstanbulspor, Tuzlaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İstanbulspor Tuzlaspor Maçının Özeti için Tıklayın İstanbulspor Tuzlaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

09.04.2021 19:00

İstanbulspor Tuzlaspor Maçının Hakemleri

Çağdaş Altay(hakem), Kemal Mavi(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Tetik(2. Yardımcı Hakem), Burak Kaplan(dördüncü Hakem)

İstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 4. Mehmet Yeşil, 10. Onur Ergün, 27. Valon Ethemı, 33. Levent Ayçiçek, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj, 90. Mirkan Aydın

Yedekler

40. Marın Ljubıc, 5. Eslem Öztürk, 6. Berkay Görmez, 9. İbrahim Yılmaz, 14. Emrecan Uzunhan, 15. Uygar Mert Zeybek, 35. Egehan Gök, 54. Mehmet Uslu, 77. Kağan Miray Bağış, 92. Emir Gökçe

Teknik Sorumlu

Saffet Akbaş

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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Tuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

41. Metin Erol, 77. Samet Asatekin, 4. İsmail Konuk, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 87. Ferhat Öztorun, 8. Gökcan Kaya, 44. Rajko Rotman, 17. Ahmet Yazar, 97. Alan Lıma Carıus, 21. Matej Pucko, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo

Yedekler

23. Philipp Alexander Angeler, 90. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 99. Özgür Can Özcan, 35. Yasin Güreler, 15. Aldın Cajıc, 72. Muhammed Gönülaçar, 11. Onur Ayık

Teknik Sorumlu

Suat Kaya

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 29.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 29 18 6 5 47 20 60 27 2 Samsunspor 28 15 9 4 44 26 54 18 3 Altay 28 17 2 9 55 30 53 25 4 Adana Demirspor 28 15 7 6 47 24 52 23 5 Altınordu 29 15 7 7 49 41 52 8 6 İstanbulspor 29 15 6 8 51 31 51 20 7 Ankara Keçiörengücü 29 14 7 8 39 23 49 16 8 Tuzlaspor 29 12 5 12 37 43 41 -6 9 Bursaspor 28 12 4 12 46 44 40 2 10 Bandırmaspor 28 11 5 12 35 35 38 0 11 Ümraniyespor 28 10 8 10 33 36 38 -3 12 Boluspor 28 9 5 14 29 32 32 -3 13 Balıkesirspor 28 8 8 12 30 40 32 -10 14 Adanaspor 28 8 7 13 37 41 31 -4 15 Menemenspor 28 6 11 11 30 45 29 -15 16 Akhisarspor 28 7 4 17 29 48 25 -19 17 Ankaraspor 28 4 7 17 22 47 19 -25 18 Eskişehirspor 29 1 8 20 19 73 11 -54

TFF 1. Lig 29.Hafta Fikstür

09.04.2021 Ankara Keçiörengücü 5-3 Altınordu 09.04.2021 Eskişehirspor 0-5 Giresunspor 09.04.2021 İstanbulspor 2-1 Tuzlaspor 10.04.2021 Bandırmaspor Menemenspor 10.04.2021 Samsunspor Balıkesirspor 10.04.2021 Akhisarspor Adana Demirspor 10.04.2021 Altay Boluspor 11.04.2021 Ümraniyespor Bursaspor 11.04.2021 Adanaspor Osmanlıspor FK

KAYNAK:TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU