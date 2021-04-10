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İstanbulspor 2- 1 Tuzlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 29. hafta maçında İstanbulspor, Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İstanbulspor 2- 1 Tuzlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 29. hafta maçında İstanbulspor, Tuzlaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-1 sona erdi. İstanbulspor ve Tuzlaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 29. hafta maçında İstanbulspor sahasında Tuzlaspor ile 09.04.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

İstanbulspor - Tuzlaspor Maç Sonucu ne oldu?

İstanbulspor, Tuzlaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

İstanbulspor Tuzlaspor Maçının Özeti için Tıklayın

İstanbulspor Tuzlaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

09.04.2021 19:00

İstanbulspor Tuzlaspor Maçının Hakemleri

Çağdaş Altay(hakem), Kemal Mavi(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Tetik(2. Yardımcı Hakem), Burak Kaplan(dördüncü Hakem)

İSTANBULSPORİstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 4. Mehmet Yeşil, 10. Onur Ergün, 27. Valon Ethemı, 33. Levent Ayçiçek, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj, 90. Mirkan Aydın

Yedekler

40. Marın Ljubıc, 5. Eslem Öztürk, 6. Berkay Görmez, 9. İbrahim Yılmaz, 14. Emrecan Uzunhan, 15. Uygar Mert Zeybek, 35. Egehan Gök, 54. Mehmet Uslu, 77. Kağan Miray Bağış, 92. Emir Gökçe

Teknik Sorumlu

Saffet Akbaş

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

TUZLASPORTuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

41. Metin Erol, 77. Samet Asatekin, 4. İsmail Konuk, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 87. Ferhat Öztorun, 8. Gökcan Kaya, 44. Rajko Rotman, 17. Ahmet Yazar, 97. Alan Lıma Carıus, 21. Matej Pucko, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo

Yedekler

23. Philipp Alexander Angeler, 90. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 99. Özgür Can Özcan, 35. Yasin Güreler, 15. Aldın Cajıc, 72. Muhammed Gönülaçar, 11. Onur Ayık

Teknik Sorumlu

Suat Kaya

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 29.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor29186547206027
2Samsunspor28159444265418
3Altay28172955305325
4Adana Demirspor28157647245223
5Altınordu2915774941528
6İstanbulspor29156851315120
7Ankara Keçiörengücü29147839234916
8Tuzlaspor2912512374341-6
9Bursaspor28124124644402
10Bandırmaspor28115123535380
11Ümraniyespor2810810333638-3
12Boluspor289514293232-3
13Balıkesirspor288812304032-10
14Adanaspor288713374131-4
15Menemenspor2861111304529-15
16Akhisarspor287417294825-19
17Ankaraspor284717224719-25
18Eskişehirspor291820197311-54

TFF 1. Lig 29.Hafta Fikstür

09.04.2021Ankara Keçiörengücü5-3Altınordu
09.04.2021Eskişehirspor0-5Giresunspor
09.04.2021İstanbulspor2-1Tuzlaspor
10.04.2021Bandırmaspor Menemenspor
10.04.2021Samsunspor Balıkesirspor
10.04.2021Akhisarspor Adana Demirspor
10.04.2021Altay Boluspor
11.04.2021Ümraniyespor Bursaspor
11.04.2021Adanaspor Osmanlıspor FK

KAYNAK:TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

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