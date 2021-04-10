İstanbulspor 2- 1 Tuzlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 29. hafta maçında İstanbulspor, Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 29. hafta maçında İstanbulspor, Tuzlaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-1 sona erdi. İstanbulspor ve Tuzlaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 29. hafta maçında İstanbulspor sahasında Tuzlaspor ile 09.04.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
İstanbulspor - Tuzlaspor Maç Sonucu ne oldu?
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İstanbulspor Tuzlaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
09.04.2021 19:00
İstanbulspor Tuzlaspor Maçının Hakemleri
Çağdaş Altay(hakem), Kemal Mavi(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Tetik(2. Yardımcı Hakem), Burak Kaplan(dördüncü Hakem)
İstanbulspor İlk 11
1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 4. Mehmet Yeşil, 10. Onur Ergün, 27. Valon Ethemı, 33. Levent Ayçiçek, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj, 90. Mirkan Aydın
Yedekler
40. Marın Ljubıc, 5. Eslem Öztürk, 6. Berkay Görmez, 9. İbrahim Yılmaz, 14. Emrecan Uzunhan, 15. Uygar Mert Zeybek, 35. Egehan Gök, 54. Mehmet Uslu, 77. Kağan Miray Bağış, 92. Emir Gökçe
Teknik Sorumlu
Saffet Akbaş
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Tuzlaspor İlk 11
41. Metin Erol, 77. Samet Asatekin, 4. İsmail Konuk, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 87. Ferhat Öztorun, 8. Gökcan Kaya, 44. Rajko Rotman, 17. Ahmet Yazar, 97. Alan Lıma Carıus, 21. Matej Pucko, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo
Yedekler
23. Philipp Alexander Angeler, 90. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 99. Özgür Can Özcan, 35. Yasin Güreler, 15. Aldın Cajıc, 72. Muhammed Gönülaçar, 11. Onur Ayık
Teknik Sorumlu
Suat Kaya
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 29.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|29
|18
|6
|5
|47
|20
|60
|27
|2
|Samsunspor
|28
|15
|9
|4
|44
|26
|54
|18
|3
|Altay
|28
|17
|2
|9
|55
|30
|53
|25
|4
|Adana Demirspor
|28
|15
|7
|6
|47
|24
|52
|23
|5
|Altınordu
|29
|15
|7
|7
|49
|41
|52
|8
|6
|İstanbulspor
|29
|15
|6
|8
|51
|31
|51
|20
|7
|Ankara Keçiörengücü
|29
|14
|7
|8
|39
|23
|49
|16
|8
|Tuzlaspor
|29
|12
|5
|12
|37
|43
|41
|-6
|9
|Bursaspor
|28
|12
|4
|12
|46
|44
|40
|2
|10
|Bandırmaspor
|28
|11
|5
|12
|35
|35
|38
|0
|11
|Ümraniyespor
|28
|10
|8
|10
|33
|36
|38
|-3
|12
|Boluspor
|28
|9
|5
|14
|29
|32
|32
|-3
|13
|Balıkesirspor
|28
|8
|8
|12
|30
|40
|32
|-10
|14
|Adanaspor
|28
|8
|7
|13
|37
|41
|31
|-4
|15
|Menemenspor
|28
|6
|11
|11
|30
|45
|29
|-15
|16
|Akhisarspor
|28
|7
|4
|17
|29
|48
|25
|-19
|17
|Ankaraspor
|28
|4
|7
|17
|22
|47
|19
|-25
|18
|Eskişehirspor
|29
|1
|8
|20
|19
|73
|11
|-54
TFF 1. Lig 29.Hafta Fikstür
|09.04.2021
|Ankara Keçiörengücü
|5-3
|Altınordu
|09.04.2021
|Eskişehirspor
|0-5
|Giresunspor
|09.04.2021
|İstanbulspor
|2-1
|Tuzlaspor
|10.04.2021
|Bandırmaspor
|Menemenspor
|10.04.2021
|Samsunspor
|Balıkesirspor
|10.04.2021
|Akhisarspor
|Adana Demirspor
|10.04.2021
|Altay
|Boluspor
|11.04.2021
|Ümraniyespor
|Bursaspor
|11.04.2021
|Adanaspor
|Osmanlıspor FK
KAYNAK:TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU