İstanbulspor 2 - 2 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig’in 7.haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş iki kez öne geçtiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İstanbulspor 2 - 2 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

8. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Weghorst'un ceza yayı üzerinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen N'Koudou'nun yerden sert şutunda kaleci Jensen tuttuğu topu elinden kaçırınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

19. dakikada savunmanın arkasına atılan topla sağdan ceza sahasına giren Topalli'nin vuruşunda top kaleci Ersin'de kaldı.

26. dakikada İstanbulspor'un beraberlik golü geldi. Sağ taraftan gönderilen uzun topla ceza sahası dışı sol çaprazında buluşan Emir Kaan Gültekin'in sert şutunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak, kaleci Ersin'in sırtına çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

38. dakikada İstanbulspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı hava topunu önünde bulan Weghorst'un ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya vuruşunda kaleci ayağıyla topa müdahale ederek golü önledi.

İstanbulspor 2 - 2 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

39. dakikada Masuaku'nun ceza yayı çevresinden savunmanın arkasına attığı topla ceza sahasına giren Fernandes'in altıpas önüne gönderdiği topu Weghorst, tek vuruşla ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 2-1 önde tamamladı.

53. dakikada Josef'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Salih Uçan'ın vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

69. dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta Melih Kabasakal'ın vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

73. dakikada Salih Uçan'ın sağdan ortaladığı topu Welinton kafayla indirdi, arka direkte Redmond'tan önce savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

86. dakikada İstanbulspor'un beraberlik golü geldi. Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Ali Yaşar'ın şutunda top ağlarla buluştu: 2-2.

89. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası dışından Tayfur Bingöl'ün şutunda, kaleci direk dibinden topu kornere çeldi.

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

İstanbulspor 2 - 2 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Candaş Elbil

İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil (Dk. 44 Mehremic), Duhan Aksu, Oğuzhan Berber (Dk. 60 Kağan Bağış), Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Ali Yaşar, Topalli (Dk. 60 Owusu), Emir Kaan Gültekin (Dk. 82 Cajic), İbrahim Yılmaz (Dk. 82 Guri)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier (Dk. 50 Tayfur Bingöl), Tayyip Talha Sanuç (Dk. 49 Welinton), Saiss, Masuaku, Salih Uçan, Josef, Fernandes, Muleka (Dk. 79 Cenk Tosun), N'Koudou (Dk. 46 Redmond), Weghorst

Goller: Dk. 8 N'Koudou, Dk. 39 Weghorst (Beşiktaş), Dk. 26 Ersin Destanoğlu (Kendi kalesine), Dk. 86 Ali Yaşar (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Josef, Dk. 84 Welinton, 90+3 Redmond (Beşiktaş), Dk. 45+4 Melih Kabasakal (İstanbulspor)

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