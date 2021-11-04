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İstanbulspor 3 - 2 Menemenspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig'in 12.haftasında sis nedeniyle yarıda kalan İstanbulspor - Menemenspor maçını ev sahibi takım 3-2 kazandı.

İstanbulspor 3 - 2 Menemenspor | Maç sonucu, özeti

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Pakkan, Mehmet Ali Akkor, Mehmet Şengül

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Eslem Öztürk, İbrahim Yılmaz (Dk. 90+2 Ferhat Yazgan), Oğuzhan Berber (Dk. 82 Okan Erdoğan), Emrecan Uzunhan, Emir Kaan Gültekin, Ethemi (Dk. 82 Berkay Görmez), Ologo (Dk. 89 Mertan Caner Öztürk), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Adamu, Ahmet Sağat, Mazlum Demir, Ahmet Aslan (Dk. 46 Emre Özer), Ömer Şahbaş, Gomes (Dk. 46 Sabbah), Abdullah Aydın (Dk. 60 Pote), Rasheed, Mete Çelik, Sinan Akgöl

Goller: Dk. 34 Ethemi, Dk. 37 Topalli, Dk. 90+1 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 71 Rasheed, Dk. 77 Mazlum Demir (Penaltıdan) (NasaDoge Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Oğuzhan Berber, Dk. 32 Eslem Öztürk (İstanbulspor), Dk. 21 Mete Çelik, Dk. 30 Mazlum Demir, Dk. 86 Rasheed, Dk. 90+2 Batuhan Ahmet Şen (NasaDoge Menemenspor)

İstanbulspor - Menemenspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

 

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