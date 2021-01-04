İstanbulspor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 16. hafta maçında İstanbulspor, Ankaraspor ile karşılaştı. maç 5-3 sona erdi. İstanbulspor ve Ankaraspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında İstanbulspor sahasında Ankaraspor ile 03.01.2021 16:00'da karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. İstanbulspor - Ankaraspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İstanbulspor Ankaraspor Maçının Özeti için Tıklayın İstanbulspor Ankaraspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.01.2021 16:00

İstanbulspor Ankaraspor Maçının Hakemleri

Caner Ak(hakem), Murat Temel(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Uğur Sarı(2. Yardımcı Hakem), Erkan Engin(dördüncü Hakem)

İstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 9. İbrahim Yılmaz, 10. Onur Ergün, 15. Uygar Mert Zeybek, 17. Patrıck Etoga Atchom, 23. Muhammed Enes Durmuş, 33. Levent Ayçiçek, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar

Yedekler

59. Alp Arda, 4. Mehmet Yeşil, 5. Eslem Öztürk, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 14. Emrecan Uzunhan, 35. Egehan Gök, 53. Papa Alıoune Dıouf, 70. Krıstal Abazaj

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

İbrahim Yılmaz,15.dk (h), Levent Ayçiçek,17.dk (f), İbrahim Yılmaz,46.dk (f), İbrahim Yılmaz,53.dk (h), Onur Ergün,72.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Uygar Mert Zeybek 36.dk

Oyundan Çıkanlar

İbrahim Yılmaz 75.dk, Uygar Mert Zeybek 61.dk, Muhammed Enes Durmuş 46.dk, Ali Yaşar 83.dk, Krıstal Abazaj 75.dk

Oyuna Girenler

Papa Alıoune Dıouf 75.dk, Eslem Öztürk 61.dk, Krıstal Abazaj 46.dk, Ali Dere 83.dk, Tayyip Ebrar Cumur 75.dk

Ankaraspor

Ankaraspor İlk 11

34. Berk Balaban, 2. Ali Ülgen, 11. Mahmut Akan, 66. Levent Gülen, 25. Fatih Kızılkaya, 5. Halil İbrahim Esen, 61. Barış Zeren, 6. Mılos Stanojevıc, 7. Erıc Ayuk Mbu, 17. Erdem Çetinkaya, 9. Basıt Abdulrahman Umar

Yedekler

24. Kerem Vergilier, 94. Ali Rıza Kılıç, 77. Bernard Bulbwa, 21. Doğukan Efe, 50. Enes Eliaçık, 4. Gökhan Akkan, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 23. Mete Çelik, 20. Muzaffer Doğan, 99. Serges Flavıer Mbılla Etame

Teknik Sorumlu

Mehmet Ak

Goller

Erdem Çetinkaya,24.dk (f), Erıc Ayuk Mbu,43.dk (f), Serges Flavıer Mbılla Etame,88.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Halil İbrahim Esen 77.dk, Sarı Kart Mılos Stanojevıc 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar

Barış Zeren 56.dk, Halil İbrahim Esen 81.dk, Erdem Çetinkaya 70.dk, Basıt Abdulrahman Umar 70.dk

Oyuna Girenler

Muzaffer Doğan 56.dk, Doğukan Efe 81.dk, Serges Flavıer Mbılla Etame 70.dk, Bernard Bulbwa 70.dk

TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 17 10 5 2 25 13 35 12 2 Samsunspor 17 9 6 2 24 16 33 8 3 Altay 17 10 2 5 30 16 32 14 4 İstanbulspor 16 9 4 3 32 19 31 13 5 Tuzlaspor 17 9 3 5 27 24 30 3 6 Adana Demirspor 16 8 4 4 27 16 28 11 7 Ankara Keçiörengücü 17 8 4 5 22 13 28 9 8 Altınordu 17 8 4 5 22 22 28 0 9 Bursaspor 17 8 3 6 31 27 27 4 10 Bandırmaspor 17 7 3 7 22 19 24 3 11 Ümraniyespor 17 5 5 7 18 26 20 -8 12 Boluspor 16 4 4 8 16 20 16 -4 13 Balıkesirspor 16 4 4 8 16 23 16 -7 14 Menemenspor 16 3 7 6 16 23 16 -7 15 Adanaspor 15 4 3 8 21 22 15 -1 16 Akhisarspor 16 3 4 9 13 24 13 -11 17 Ankaraspor 16 2 3 11 12 29 9 -17 18 Eskişehirspor 16 0 6 10 10 32 6 -22

TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür