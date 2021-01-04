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İstanbulspor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 16. hafta maçında İstanbulspor, Ankaraspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

İstanbulspor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 16. hafta maçında İstanbulspor, Ankaraspor ile karşılaştı. maç 5-3 sona erdi. İstanbulspor ve Ankaraspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında İstanbulspor sahasında Ankaraspor ile 03.01.2021 16:00'da karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

İstanbulspor - Ankaraspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

İstanbulspor Ankaraspor Maçının Özeti için Tıklayın

İstanbulspor Ankaraspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.01.2021 16:00

İstanbulspor Ankaraspor Maçının Hakemleri

Caner Ak(hakem), Murat Temel(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Uğur Sarı(2. Yardımcı Hakem), Erkan Engin(dördüncü Hakem)

İSTANBULSPORİstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 9. İbrahim Yılmaz, 10. Onur Ergün, 15. Uygar Mert Zeybek, 17. Patrıck Etoga Atchom, 23. Muhammed Enes Durmuş, 33. Levent Ayçiçek, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar

Yedekler

59. Alp Arda, 4. Mehmet Yeşil, 5. Eslem Öztürk, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 14. Emrecan Uzunhan, 35. Egehan Gök, 53. Papa Alıoune Dıouf, 70. Krıstal Abazaj

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

İbrahim Yılmaz,15.dk (h), Levent Ayçiçek,17.dk (f), İbrahim Yılmaz,46.dk (f), İbrahim Yılmaz,53.dk (h), Onur Ergün,72.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Uygar Mert Zeybek 36.dk

Oyundan Çıkanlar

İbrahim Yılmaz 75.dk, Uygar Mert Zeybek 61.dk, Muhammed Enes Durmuş 46.dk, Ali Yaşar 83.dk, Krıstal Abazaj 75.dk

Oyuna Girenler

Papa Alıoune Dıouf 75.dk, Eslem Öztürk 61.dk, Krıstal Abazaj 46.dk, Ali Dere 83.dk, Tayyip Ebrar Cumur 75.dk

ANKARASPORAnkaraspor

Ankaraspor İlk 11

34. Berk Balaban, 2. Ali Ülgen, 11. Mahmut Akan, 66. Levent Gülen, 25. Fatih Kızılkaya, 5. Halil İbrahim Esen, 61. Barış Zeren, 6. Mılos Stanojevıc, 7. Erıc Ayuk Mbu, 17. Erdem Çetinkaya, 9. Basıt Abdulrahman Umar

Yedekler

24. Kerem Vergilier, 94. Ali Rıza Kılıç, 77. Bernard Bulbwa, 21. Doğukan Efe, 50. Enes Eliaçık, 4. Gökhan Akkan, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 23. Mete Çelik, 20. Muzaffer Doğan, 99. Serges Flavıer Mbılla Etame

Teknik Sorumlu

Mehmet Ak

Goller

Erdem Çetinkaya,24.dk (f), Erıc Ayuk Mbu,43.dk (f), Serges Flavıer Mbılla Etame,88.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Halil İbrahim Esen 77.dk, Sarı Kart Mılos Stanojevıc 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar

Barış Zeren 56.dk, Halil İbrahim Esen 81.dk, Erdem Çetinkaya 70.dk, Basıt Abdulrahman Umar 70.dk

Oyuna Girenler

Muzaffer Doğan 56.dk, Doğukan Efe 81.dk, Serges Flavıer Mbılla Etame 70.dk, Bernard Bulbwa 70.dk

TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor17105225133512
2Samsunspor179622416338
3Altay17102530163214
4İstanbulspor1694332193113
5Tuzlaspor179352724303
6Adana Demirspor1684427162811
7Ankara Keçiörengücü178452213289
8Altınordu178452222280
9Bursaspor178363127274
10Bandırmaspor177372219243
11Ümraniyespor17557182620-8
12Boluspor16448162016-4
13Balıkesirspor16448162316-7
14Menemenspor16376162316-7
15Adanaspor15438212215-1
16Akhisarspor16349132413-11
17Ankaraspor16231112299-17
18Eskişehirspor16061010326-22

TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür

25.12.2020Altay3-1Ümraniyespor
26.12.2020Tuzlaspor4-1Altınordu
26.12.2020Balıkesirspor0-1Adana Demirspor
26.12.2020Boluspor0-2İstanbulspor
27.12.2020Menemenspor0-0Ankara Keçiörengücü
27.12.2020Akhisarspor0-1Giresunspor
27.12.2020Osmanlıspor FKSamsunspor
27.12.2020Adanaspor1-2Bandırmaspor
27.12.2020Ankaraspor1-2Samsunspor
28.12.2020Bursaspor2-1Eskişehirspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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