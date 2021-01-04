İstanbulspor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 16. hafta maçında İstanbulspor, Ankaraspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 16. hafta maçında İstanbulspor, Ankaraspor ile karşılaştı. maç 5-3 sona erdi. İstanbulspor ve Ankaraspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında İstanbulspor sahasında Ankaraspor ile 03.01.2021 16:00'da karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
İstanbulspor - Ankaraspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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İstanbulspor Ankaraspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.01.2021 16:00
İstanbulspor Ankaraspor Maçının Hakemleri
Caner Ak(hakem), Murat Temel(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Uğur Sarı(2. Yardımcı Hakem), Erkan Engin(dördüncü Hakem)
İstanbulspor İlk 11
1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 9. İbrahim Yılmaz, 10. Onur Ergün, 15. Uygar Mert Zeybek, 17. Patrıck Etoga Atchom, 23. Muhammed Enes Durmuş, 33. Levent Ayçiçek, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar
Yedekler
59. Alp Arda, 4. Mehmet Yeşil, 5. Eslem Öztürk, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 14. Emrecan Uzunhan, 35. Egehan Gök, 53. Papa Alıoune Dıouf, 70. Krıstal Abazaj
Teknik Sorumlu
Orhan Çıkırıkçı
Goller
İbrahim Yılmaz,15.dk (h), Levent Ayçiçek,17.dk (f), İbrahim Yılmaz,46.dk (f), İbrahim Yılmaz,53.dk (h), Onur Ergün,72.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Uygar Mert Zeybek 36.dk
Oyundan Çıkanlar
İbrahim Yılmaz 75.dk, Uygar Mert Zeybek 61.dk, Muhammed Enes Durmuş 46.dk, Ali Yaşar 83.dk, Krıstal Abazaj 75.dk
Oyuna Girenler
Papa Alıoune Dıouf 75.dk, Eslem Öztürk 61.dk, Krıstal Abazaj 46.dk, Ali Dere 83.dk, Tayyip Ebrar Cumur 75.dk
Ankaraspor İlk 11
34. Berk Balaban, 2. Ali Ülgen, 11. Mahmut Akan, 66. Levent Gülen, 25. Fatih Kızılkaya, 5. Halil İbrahim Esen, 61. Barış Zeren, 6. Mılos Stanojevıc, 7. Erıc Ayuk Mbu, 17. Erdem Çetinkaya, 9. Basıt Abdulrahman Umar
Yedekler
24. Kerem Vergilier, 94. Ali Rıza Kılıç, 77. Bernard Bulbwa, 21. Doğukan Efe, 50. Enes Eliaçık, 4. Gökhan Akkan, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 23. Mete Çelik, 20. Muzaffer Doğan, 99. Serges Flavıer Mbılla Etame
Teknik Sorumlu
Mehmet Ak
Goller
Erdem Çetinkaya,24.dk (f), Erıc Ayuk Mbu,43.dk (f), Serges Flavıer Mbılla Etame,88.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Halil İbrahim Esen 77.dk, Sarı Kart Mılos Stanojevıc 90+2.dk
Oyundan Çıkanlar
Barış Zeren 56.dk, Halil İbrahim Esen 81.dk, Erdem Çetinkaya 70.dk, Basıt Abdulrahman Umar 70.dk
Oyuna Girenler
Muzaffer Doğan 56.dk, Doğukan Efe 81.dk, Serges Flavıer Mbılla Etame 70.dk, Bernard Bulbwa 70.dk
TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|17
|10
|5
|2
|25
|13
|35
|12
|2
|Samsunspor
|17
|9
|6
|2
|24
|16
|33
|8
|3
|Altay
|17
|10
|2
|5
|30
|16
|32
|14
|4
|İstanbulspor
|16
|9
|4
|3
|32
|19
|31
|13
|5
|Tuzlaspor
|17
|9
|3
|5
|27
|24
|30
|3
|6
|Adana Demirspor
|16
|8
|4
|4
|27
|16
|28
|11
|7
|Ankara Keçiörengücü
|17
|8
|4
|5
|22
|13
|28
|9
|8
|Altınordu
|17
|8
|4
|5
|22
|22
|28
|0
|9
|Bursaspor
|17
|8
|3
|6
|31
|27
|27
|4
|10
|Bandırmaspor
|17
|7
|3
|7
|22
|19
|24
|3
|11
|Ümraniyespor
|17
|5
|5
|7
|18
|26
|20
|-8
|12
|Boluspor
|16
|4
|4
|8
|16
|20
|16
|-4
|13
|Balıkesirspor
|16
|4
|4
|8
|16
|23
|16
|-7
|14
|Menemenspor
|16
|3
|7
|6
|16
|23
|16
|-7
|15
|Adanaspor
|15
|4
|3
|8
|21
|22
|15
|-1
|16
|Akhisarspor
|16
|3
|4
|9
|13
|24
|13
|-11
|17
|Ankaraspor
|16
|2
|3
|11
|12
|29
|9
|-17
|18
|Eskişehirspor
|16
|0
|6
|10
|10
|32
|6
|-22
TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür
|25.12.2020
|Altay
|3-1
|Ümraniyespor
|26.12.2020
|Tuzlaspor
|4-1
|Altınordu
|26.12.2020
|Balıkesirspor
|0-1
|Adana Demirspor
|26.12.2020
|Boluspor
|0-2
|İstanbulspor
|27.12.2020
|Menemenspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|27.12.2020
|Akhisarspor
|0-1
|Giresunspor
|27.12.2020
|Osmanlıspor FK
|Samsunspor
|27.12.2020
|Adanaspor
|1-2
|Bandırmaspor
|27.12.2020
|Ankaraspor
|1-2
|Samsunspor
|28.12.2020
|Bursaspor
|2-1
|Eskişehirspor