İstanbulspor- Bandırmaspor maçı canlı izle | İstanbulspor- Bandırmaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de 2021 - 2022 sezonu heyecanı 38.hafta maçlarıyla son bulacak. Bu kapsamda İstanbulspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda İstanbulspor– Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

İSTANBULSPOR- BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 38.haftasındaki İstanbulspor- Bandırmaspor maçı 20 Mayıs 2022 Cuma günü Esenyurt Neci Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 20.00'da başlayan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını Cem Özbay ve Mehmet Şengül yapıyor.

İSTANBULSPOR- BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE |

İSTANBULSPOR- BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından şifresiz, Bein Sports 4 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İSTANBULSPOR- BANDIRMASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ