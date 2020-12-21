İstanbulspor - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 13. hafta maçında İstanbulspor, Bursaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 13. hafta maçında İstanbulspor, Bursaspor ile karşılaştı. maç 3-3 sona erdi. İstanbulspor ve Bursaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 13. hafta maçında İstanbulspor sahasında Bursaspor ile 20.12.2020 19:00'da karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
İstanbulspor - Bursaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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İstanbulspor Bursaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.12.2020 19:00
İstanbulspor Bursaspor Maçının Hakemleri
Direnç Tonusluoğlu(hakem), Gökhan Barcın(1. Yardımcı Hakem), Anıl Usta(2. Yardımcı Hakem), Hüseyin Gökberk Arslan(dördüncü Hakem)
İstanbulspor İlk 11
1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 9. İbrahim Yılmaz, 10. Onur Ergün, 15. Uygar Mert Zeybek, 17. Patrıck Etoga Atchom, 33. Levent Ayçiçek, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj
Yedekler
25. Halil Yiğit Yitmez, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 14. Emrecan Uzunhan, 19. Yusuf Cihat Çelik, 23. Muhammed Enes Durmuş, 35. Egehan Gök, 52. Tuncer Duhan Aksu, 92. Emir Gökçe
Teknik Sorumlu
Orhan Çıkırıkçı
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Bursaspor İlk 11
1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 18. Ali Akman, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör, 67. Kerem Şen
Yedekler
40. Canberk Yurdakul, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 15. Aykut Akgün, 17. Recep Aydın, 24. Kerem Kök, 75. Eren Güler, 77. Tuğbey Akgün, 84. Ertuğrul Kurtuluş
Teknik Sorumlu
Fazlı Tan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 13.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|15
|8
|3
|4
|22
|12
|27
|10
|2
|Tuzlaspor
|13
|8
|3
|2
|22
|16
|27
|6
|3
|Altınordu
|14
|8
|3
|3
|21
|16
|27
|5
|4
|Altay
|14
|8
|2
|4
|26
|13
|26
|13
|5
|Giresunspor
|14
|7
|5
|2
|19
|13
|26
|6
|6
|Samsunspor
|14
|6
|6
|2
|19
|14
|24
|5
|7
|Adana Demirspor
|13
|6
|4
|3
|22
|12
|22
|10
|8
|İstanbulspor
|13
|6
|4
|3
|22
|15
|22
|7
|9
|Bursaspor
|15
|6
|3
|6
|28
|26
|21
|2
|10
|Bandırmaspor
|15
|5
|3
|7
|18
|18
|18
|0
|11
|Ümraniyespor
|15
|4
|5
|6
|15
|22
|17
|-7
|12
|Menemenspor
|14
|3
|6
|5
|16
|20
|15
|-4
|13
|Balıkesirspor
|14
|4
|3
|7
|16
|22
|15
|-6
|14
|Boluspor
|13
|3
|4
|6
|13
|15
|13
|-2
|15
|Akhisarspor
|14
|3
|4
|7
|12
|21
|13
|-9
|16
|Adanaspor
|11
|3
|3
|5
|14
|15
|12
|-1
|17
|Ankaraspor
|14
|2
|3
|9
|8
|22
|9
|-14
|18
|Eskişehirspor
|15
|0
|6
|9
|9
|30
|6
|-21
TFF 1. Lig 13.Hafta Fikstür
|07.01.2020
|İstanbulspor
|Balıkesirspor
|08.12.2020
|Samsunspor
|1-1
|Menemenspor
|08.12.2020
|Eskişehirspor
|0-2
|Tuzlaspor
|08.12.2020
|Bandırmaspor
|1-2
|Bursaspor
|09.12.2020
|Ankara Keçiörengücü
|0-1
|Giresunspor
|09.12.2020
|Altay
|3-0
|Osmanlıspor FK
|09.12.2020
|Akhisarspor
|P-P
|Adanaspor
|09.12.2020
|Adana Demirspor
|1-1
|Altınordu
|10.12.2020
|Ümraniyespor
|0-2
|Boluspor