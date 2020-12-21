İstanbulspor - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 13. hafta maçında İstanbulspor, Bursaspor ile karşılaştı. maç 3-3 sona erdi. İstanbulspor ve Bursaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 13. hafta maçında İstanbulspor sahasında Bursaspor ile 20.12.2020 19:00'da karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. İstanbulspor - Bursaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. İstanbulspor Bursaspor Maçının Özeti için Tıklayın İstanbulspor Bursaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.12.2020 19:00

İstanbulspor Bursaspor Maçının Hakemleri

Direnç Tonusluoğlu(hakem), Gökhan Barcın(1. Yardımcı Hakem), Anıl Usta(2. Yardımcı Hakem), Hüseyin Gökberk Arslan(dördüncü Hakem)

İstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 9. İbrahim Yılmaz, 10. Onur Ergün, 15. Uygar Mert Zeybek, 17. Patrıck Etoga Atchom, 33. Levent Ayçiçek, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj

Yedekler

25. Halil Yiğit Yitmez, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 14. Emrecan Uzunhan, 19. Yusuf Cihat Çelik, 23. Muhammed Enes Durmuş, 35. Egehan Gök, 52. Tuncer Duhan Aksu, 92. Emir Gökçe

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Bursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 18. Ali Akman, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör, 67. Kerem Şen

Yedekler

40. Canberk Yurdakul, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 15. Aykut Akgün, 17. Recep Aydın, 24. Kerem Kök, 75. Eren Güler, 77. Tuğbey Akgün, 84. Ertuğrul Kurtuluş

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 13.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 15 8 3 4 22 12 27 10 2 Tuzlaspor 13 8 3 2 22 16 27 6 3 Altınordu 14 8 3 3 21 16 27 5 4 Altay 14 8 2 4 26 13 26 13 5 Giresunspor 14 7 5 2 19 13 26 6 6 Samsunspor 14 6 6 2 19 14 24 5 7 Adana Demirspor 13 6 4 3 22 12 22 10 8 İstanbulspor 13 6 4 3 22 15 22 7 9 Bursaspor 15 6 3 6 28 26 21 2 10 Bandırmaspor 15 5 3 7 18 18 18 0 11 Ümraniyespor 15 4 5 6 15 22 17 -7 12 Menemenspor 14 3 6 5 16 20 15 -4 13 Balıkesirspor 14 4 3 7 16 22 15 -6 14 Boluspor 13 3 4 6 13 15 13 -2 15 Akhisarspor 14 3 4 7 12 21 13 -9 16 Adanaspor 11 3 3 5 14 15 12 -1 17 Ankaraspor 14 2 3 9 8 22 9 -14 18 Eskişehirspor 15 0 6 9 9 30 6 -21

TFF 1. Lig 13.Hafta Fikstür