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İstanbulspor - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 13. hafta maçında İstanbulspor, Bursaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

İstanbulspor - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 13. hafta maçında İstanbulspor, Bursaspor ile karşılaştı. maç 3-3 sona erdi. İstanbulspor ve Bursaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 13. hafta maçında İstanbulspor sahasında Bursaspor ile 20.12.2020 19:00'da karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

İstanbulspor - Bursaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

İstanbulspor Bursaspor Maçının Özeti için Tıklayın

İstanbulspor Bursaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.12.2020 19:00

İstanbulspor Bursaspor Maçının Hakemleri

Direnç Tonusluoğlu(hakem), Gökhan Barcın(1. Yardımcı Hakem), Anıl Usta(2. Yardımcı Hakem), Hüseyin Gökberk Arslan(dördüncü Hakem)

İSTANBULSPORİstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 9. İbrahim Yılmaz, 10. Onur Ergün, 15. Uygar Mert Zeybek, 17. Patrıck Etoga Atchom, 33. Levent Ayçiçek, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj

Yedekler

25. Halil Yiğit Yitmez, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 14. Emrecan Uzunhan, 19. Yusuf Cihat Çelik, 23. Muhammed Enes Durmuş, 35. Egehan Gök, 52. Tuncer Duhan Aksu, 92. Emir Gökçe

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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BURSASPORBursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 18. Ali Akman, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör, 67. Kerem Şen

Yedekler

40. Canberk Yurdakul, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 15. Aykut Akgün, 17. Recep Aydın, 24. Kerem Kök, 75. Eren Güler, 77. Tuğbey Akgün, 84. Ertuğrul Kurtuluş

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 13.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Ankara Keçiörengücü1583422122710
2Tuzlaspor138322216276
3Altınordu148332116275
4Altay1482426132613
5Giresunspor147521913266
6Samsunspor146621914245
7Adana Demirspor1364322122210
8İstanbulspor136432215227
9Bursaspor156362826212
10Bandırmaspor155371818180
11Ümraniyespor15456152217-7
12Menemenspor14365162015-4
13Balıkesirspor14437162215-6
14Boluspor13346131513-2
15Akhisarspor14347122113-9
16Adanaspor11335141512-1
17Ankaraspor142398229-14
18Eskişehirspor150699306-21

TFF 1. Lig 13.Hafta Fikstür

07.01.2020İstanbulspor Balıkesirspor
08.12.2020Samsunspor1-1Menemenspor
08.12.2020Eskişehirspor0-2Tuzlaspor
08.12.2020Bandırmaspor1-2Bursaspor
09.12.2020Ankara Keçiörengücü0-1Giresunspor
09.12.2020Altay3-0Osmanlıspor FK
09.12.2020AkhisarsporP-PAdanaspor
09.12.2020Adana Demirspor1-1Altınordu
10.12.2020Ümraniyespor0-2Boluspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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