"İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı..." Usta şairlerin kaleminden, İstanbul sevginizi artıracak güzellikte İstanbul şiirleri

Ümit Yaşar Oğuzcan - Üstüme Varma İstanbul

Sana geldim, içim ümitlerle dolu,

Beni sarhoş etme İstanbul, ne olur.

Bir gün ben de eririm caddelerinde,

Çürür kemiklerim, adım unutulur.

Yine sen kalırsın dipdiri, sımsıcak,

Göğün bulutların, denizlerin kalır.

Oynama İstanbul, benimle oynama,

Bir gün öldürür beni bu dert, bu kahır.

Ezilmiş ellerimin arasında başım,

Bu yeryüzünde başka çarem kalmamış,

İşte gelip kapılarına dayanmışım.

Karşında yıkılmış bir duvar gibiyim,

Beni sarhoş etme, başım dönüyor,

Üstüme varma İstanbul, kederliyim.