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  3. "İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı..." Usta şairlerin kaleminden, İstanbul sevginizi artıracak güzellikte İstanbul şiirleri

"İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı..." Usta şairlerin kaleminden, İstanbul sevginizi artıracak güzellikte İstanbul şiirleri

İstanbul, baş döndüren güzelliği ve köklü tarihiyle, her dönemde edebiyata ilham kaynağı olmayı başarmıştır. İşte edebiyata konu olan, şairlerin şiirlerinin öznesi olan İstanbul hakkında yazılmış harika şiirler...

"İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı..." Usta şairlerin kaleminden, İstanbul sevginizi artıracak güzellikte İstanbul şiirleri 117

Ümit Yaşar Oğuzcan - Üstüme Varma İstanbul

Sana geldim, içim ümitlerle dolu,
Beni sarhoş etme İstanbul, ne olur.
Bir gün ben de eririm caddelerinde,
Çürür kemiklerim, adım unutulur.

Yine sen kalırsın dipdiri, sımsıcak,
Göğün bulutların, denizlerin kalır.
Oynama İstanbul, benimle oynama,
Bir gün öldürür beni bu dert, bu kahır.

Ezilmiş ellerimin arasında başım,
Bu yeryüzünde başka çarem kalmamış,
İşte gelip kapılarına dayanmışım.

Karşında yıkılmış bir duvar gibiyim,
Beni sarhoş etme, başım dönüyor,
Üstüme varma İstanbul, kederliyim. 