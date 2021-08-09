İstanbul'un da dahil olduğu 7 ilde 4 günlük internet kesintisi yaşanacak! Türk Telekom o illeri duyurdu
İnternet sağlayıcıları altyapılarını geliştirmek adına zaman zaman kesintiler yaparak altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Türk Telekomdan bir açıklama geldi. Aralarında İzmir ve İstanbul'un da bulunduğu 7 ilde belli noktalarda yapılacak çalışmalardan dolayı, 4 gün boyunca internet hizmeti verilemeyeceği duyuruldu.
Türkiye'de milyonlarca kişiye internet hizmeti veren Türk Telekom'dan bir açıklama yapıldı. Bu açıklamaya göre 7 ilde yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle 8-11 Ağustos tarihleri arasında altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar nedeniyle belirtilen illerde 4 gün boyunca internet kesintisi yaşanacak.
Türk Telekom tarafından yapıla açıklamaya göre kesinti yaşanacak iller şöyle:
Mersin / Toroslar, 11.08.2021 - 11.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G CS DATA SERVISI, 2G DATA (GPRS) KULLANAN TUM APN LER, 2G DATA (GPRS) ROAMING, 2G DATA (GPRS) SERVISI, 2G SES SERVISI, 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G DATA SERVISI, 3G SES SERVISI, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATA, 4.5G SES
İstanbul / Beşiktaş, 09.08.2021 - 10.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES
Batman / Merkez 08.08.2021 - 09.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: TUM UYGULAMALAR
Adıyaman / Merkez 08.08.2021 - 09.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: TUM UYGULAMALAR
Mardin / Kızıltepe 08.08.2021 - 09.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: TUM UYGULAMALAR
Sakarya / Hendek 09.08.2021 - 11.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: TUM UYGULAMALAR
İzmir / Narlıdere, 09.08.2021 - 09.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: CAGRI ALAMAMA PROBLEMI, FAX VE DATA SERVISLERI
İzmir / Tire, 09.08.2021 - 09.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES, 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATA
İzmir / Urla 09.08.2021 - 09.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES, 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATA
İzmir / Gaziemir 09.08.2021 - 09.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G DATA (GPRS) SERVISI
Aydın / Bozdogan, 09.08.2021 - 09.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G DATA (GPRS) SERVISI
Türk Telekom tarafından yapılması planlanan tüm kesintileri internet kesintisi sorgulama adresinden görebilirsiniz.