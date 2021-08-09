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  3. İstanbul'un da dahil olduğu 7 ilde 4 günlük internet kesintisi yaşanacak! Türk Telekom o illeri duyurdu

İstanbul'un da dahil olduğu 7 ilde 4 günlük internet kesintisi yaşanacak! Türk Telekom o illeri duyurdu

İnternet sağlayıcıları altyapılarını geliştirmek adına zaman zaman kesintiler yaparak altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Türk Telekomdan bir açıklama geldi. Aralarında İzmir ve İstanbul'un da bulunduğu 7 ilde belli noktalarda yapılacak çalışmalardan dolayı, 4 gün boyunca internet hizmeti verilemeyeceği duyuruldu.

İstanbul'un da dahil olduğu 7 ilde 4 günlük internet kesintisi yaşanacak! Türk Telekom o illeri duyurdu

Türkiye'de milyonlarca kişiye internet hizmeti veren Türk Telekom'dan bir açıklama yapıldı. Bu açıklamaya göre 7 ilde yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle  8-11 Ağustos tarihleri arasında altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar nedeniyle belirtilen illerde 4 gün boyunca internet kesintisi yaşanacak.

İstanbul'un da dahil olduğu 7 ilde 4 günlük internet kesintisi yaşanacak! Türk Telekom o illeri duyurdu

Türk Telekom tarafından yapıla açıklamaya göre kesinti yaşanacak iller şöyle:

Mersin / Toroslar, 11.08.2021 - 11.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G CS DATA SERVISI, 2G DATA (GPRS) KULLANAN TUM APN LER, 2G DATA (GPRS) ROAMING, 2G DATA (GPRS) SERVISI, 2G SES SERVISI, 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G DATA SERVISI, 3G SES SERVISI, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATA, 4.5G SES

İstanbul / Beşiktaş, 09.08.2021 - 10.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES

Batman / Merkez 08.08.2021 - 09.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: TUM UYGULAMALAR

Adıyaman / Merkez 08.08.2021 - 09.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: TUM UYGULAMALAR

Mardin / Kızıltepe 08.08.2021 - 09.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: TUM UYGULAMALAR

Sakarya / Hendek 09.08.2021 - 11.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: TUM UYGULAMALAR

İzmir / Narlıdere, 09.08.2021 - 09.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: CAGRI ALAMAMA PROBLEMI, FAX VE DATA SERVISLERI

İstanbul'un da dahil olduğu 7 ilde 4 günlük internet kesintisi yaşanacak! Türk Telekom o illeri duyurdu

İzmir / Tire, 09.08.2021 - 09.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES, 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATA

İzmir / Urla 09.08.2021 - 09.08.2021 06:00 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 4.5G SES, 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATA

İzmir / Gaziemir 09.08.2021 - 09.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G DATA (GPRS) SERVISI

Aydın / Bozdogan, 09.08.2021 - 09.08.2021 22:30 Kesinti Yapılacak Hizmetler: 2G DATA (GPRS) SERVISI

Türk Telekom tarafından yapılması planlanan tüm kesintileri internet kesintisi sorgulama adresinden görebilirsiniz.

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