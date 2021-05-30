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  3. İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü, kentin simge mekanlarında gerçekleştirilen özel görsel etkinliklerle kutlandı.

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, tarihin akışını değiştiren İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

KURANI KERİM TİLAVETİ

Ayasofya-i Kebir Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikler, Galata Kulesi'nde ışık ve video haritalama (mapping) teknolojisiyle gerçekleştirilen gösteriyle devam etti. Gösteride, İstanbul'u 21 yaşında fethederek çağ açıp çağ kapatan ve Osmanlı'yı dünya imparatorluğuna dönüştüren Fatih Sultan Mehmet Han'ın at üstündeki görseline yer verildi.

Fethe dair bilgilerin de seslendirildiği coşkulu kutlamada, fethin sembolü Ayasofya'nın semasına Türkiye'de ilk kez uygulanan gökyüzü video haritalama yöntemiyle fetih görselleri yansıtıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

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