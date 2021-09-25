İstanbul'un göbeğinde iki erkek çocuğuna cinsel istismar!

Olay, Güngören Köyiçi mahallesinde meydana geldi. Önceki gün saat 23.30 sıralarında yaşanan olayda, İddiaya göre; Selahattin P. (71) isimli şahıs, sokak ortasında Suriye uyruklu olduğu öğrenilen iki erkek çocuğunu yanına çağırdı. Yaşlı adamın yanına giden çocuklar hayatlarının en büyük şokunu yaşadı. 71 yaşındaki Selahattin P.'nin iki erkek çocuğuna fiziksel tacizde bulunduğu görüldü.

KAMERALARI GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI!

Çocuklara fiziksel tacizde bulunan Selahattin P. kendisini görüntüleyen bir vatandaşın tepkisiyle karşılaşması sonucu olay yerini hızla terk etti. Görüntülendiğini fark edince kaçmaya çalışan adamı bu defa başka bir vatandaş kameraya aldı. Görüntüleri polis ile paylaşan vatandaşların ihbarı üzerine, Sanal Devriye polis ekipleri, Selahattin P.'nin adresine ulaştı. Gözaltına alınan 71 yaşındaki adam., emniyette sorgulandı.

"BEN ONLARA LAHMACUN VERDİM"

Selahattin P.'nin emniyette vermiş olduğu ifadesinde; "İkamet ettiğim mahallenin tam hatırlayamadığım bir sokağında evime giderken, iki Suriye uyruklu, daha önceden tanıdığım ancak isimlerini bilmediğim çocuklarla karşılaştım. Beni görünce sarıldılar. Ben de çocuklara sarıldım ve onlara lahmacun verdim. İzletmiş olduğunuz kişi benim. Ben çocuklara cinsel istismarda bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Selahattin P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.