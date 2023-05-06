İşte CHP gençliği! Kadıköy'de CHP'ye oy vereceğini söyleyen gençlerle yapılan röportaj tepki topladı

İddia ediyoruz bu videoyu izleyin Yıllardır CHP bu ülkede neden iktidar olamadığını anlayacak , Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek için bir nedeniz daha olacak.

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Cumhuriyet Halk Partisinin kalesi olarak bilinen ve yıllardır sürekli belediye başkanlığını CHP'nin adaylarının kazandığı Kadıköyde sokakta gençlerle yapılan röportajdaki ifadeler sosyal medya gündemine oturarak tepkilere yol açtı.

Türk örf ve adetlerine aykırı, dini değerlere hakaret edilen ifadelerin yer aldığı yaklaşık beş dakikalık röportajı izleyenler Yıllardır CHP bu ülkede neden iktidar olamadığını anlayacak, Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek için bir nedeniz daha olacak. yorumlarına deden oldu.

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI

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